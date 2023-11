Prefeitura de Araxá participa do Delta Fórum 2023

A Prefeitura de Araxá está participando das atividades do Delta Fórum 2023, promovido pelo Sebrae Minas, em Belo Horizonte. O evento se destaca como um dos principais encontros nacionais dedicados ao debate sobre o Desenvolvimento Econômico Sustentável Municipal.

A programação foi aberta nesta terça-feira (21) e acontece até amanhã (23), e reúne autoridades como prefeitos, secretários, gestores públicos e especialistas, proporcionando um espaço para compartilhar conhecimentos, boas práticas e tendências relacionadas à desburocratização.

Representando o prefeito Robson Magela, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano Cesar da Silva, e o secretário municipal de Governo, Rick Paranhos, destacam que o fórum conta com pautas sobre temas cruciais como governo digital, diversificação econômica, retenção de riquezas, place branding, atração de investimentos, políticas públicas, liderança inovadora, turismo, gastronomia e educação empreendedora.

De acordo com Rick, participar do Delta Fórum reforça ainda mais o objetivo de fortalecer o desenvolvimento de Araxá. “Aqui estão sendo apresentados cases de sucesso, que nos possibilita planejar, estudar e, se for pertinente, seguir os caminhos já trilhados por outras localidades”, destaca.

O secretário Juliano acrescenta que o evento está sendo uma oportunidade para compartilhar conhecimentos sobre novos caminhos para o Desenvolvimento Econômico Sustentável das cidades. “Está sendo um momento muito importante, pois reúne grandes lideranças e possibilita debates que envolvem a Administração Pública como um todo. Vamos retornar com várias pautas para serem desenvolvidas”, relata.