Prefeitura de Araxá passa a aceitar cartão de crédito para pagamento de IPTU, ITBI e outros tributos municipais

Os contribuintes de Araxá agora têm mais uma opção para colocar os tributos municipais em dia. A Prefeitura passou a aceitar pagamentos com cartão de crédito, com possibilidade de parcelamento em até 12 vezes. A novidade vale para IPTU, ITBI, taxas municipais e até débitos já inscritos em Dívida Ativa.

A modalidade foi implantada por meio de uma parceria entre as secretarias municipais de Fazenda e Planejamento e de Inovação e Tecnologia. Segundo o secretário municipal de Fazenda e Planejamento, Arnildo Antônio Morais, a proposta é facilitar a regularização de pendências e oferecer mais flexibilidade para quem precisa organizar o orçamento.

Ele explica que uma das situações em que a nova modalidade pode ajudar é no pagamento do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), exigido para a transferência de imóveis. “Como esse imposto é tradicionalmente pago à vista, o valor pode dificultar a conclusão de processos de regularização imobiliária. Com o cartão de crédito, o contribuinte passa a ter a possibilidade de dividir o pagamento em até 12 parcelas, conforme as condições da operadora”, explica.

O secretário municipal de Inovação e Tecnologia, Fabiano Santos Cunha, destaca que a iniciativa amplia as opções disponíveis à população. “Trabalhamos com o objetivo de inovar para facilitar a vida do cidadão. O cartão de crédito na arrecadação municipal reflete uma tendência mais ampla de modernização da administração pública. É uma opção a mais de pagamento, para o contribuinte avaliar qual a melhor opção, já que continuará existindo o pagamento via boleto e Pix”, explica.

Como pagar com cartão de crédito?

A opção já está disponível nas guias de pagamento emitidas pelo site da Prefeitura e no atendimento presencial do Departamento de Tributos.

Para utilizar a modalidade, o contribuinte deve acessar, pelo celular, o QR Code disponível na guia. Uma página da Prefeitura será aberta com as opções de pagamento. Basta selecionar “Cartão de Crédito” e seguir para o ambiente em que serão informados os dados do cartão.

O parcelamento é realizado diretamente com a operadora do cartão do contribuinte, e há cobrança de taxa de operação impostas pela operadora. Por isso, é importante conferir as condições e o valor total antes de confirmar o pagamento. As opções de boleto e Pix continuam disponíveis.

Onde tirar dúvidas?

O contribuinte pode procurar o Departamento de Tributos, na Rua Presidente Olegário Maciel, nº 306, ou entrar em contato pelos telefones: (34) 2022-0701 | (34) 2022-0713 | (34) 2022-0714