Prefeitura oferece acompanhamento nutricional gratuito para quem deseja melhorar a alimentação e cuidar da saúde





Para quem deseja entrar em forma para o verão, conquistar seus objetivos ou simplesmente melhorar os hábitos alimentares, a Prefeitura de Araxá oferece acompanhamento nutricional gratuito nas unidades de saúde do município. O serviço é realizado por nutricionistas da Secretaria Municipal de Saúde e atende pessoas com diferentes necessidades, incluindo pacientes com doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, e quem busca orientações sobre alimentação saudável, suplementação e prática de atividades físicas.

O acompanhamento inclui avaliação do estado nutricional, orientações individualizadas e monitoramento dos resultados. A iniciativa contribui para a prevenção de doenças e a melhoria da qualidade de vida.

De acordo com Natália Moreira, referência técnica em Nutrição e Saúde, o acompanhamento permite identificar as necessidades de cada paciente e estabelecer estratégias adequadas para uma alimentação equilibrada.

“O acompanhamento nutricional é fundamental para a prevenção de doenças e a promoção da saúde. Nosso objetivo é orientar cada pessoa de acordo com suas necessidades, contribuindo para a adoção de hábitos alimentares mais saudáveis e para a melhoria da qualidade de vida”, destaca.

Avaliação nutricional



As unidades de saúde contam com balanças de bioimpedância, utilizadas como recurso complementar à avaliação nutricional. O exame estima indicadores como massa muscular, gordura corporal e quantidade de água no organismo, auxiliando no acompanhamento das mudanças na composição corporal.

A bioimpedância é realizada após a primeira consulta, quando a nutricionista considera necessário, e contribui para direcionar as orientações de acordo com as necessidades de cada paciente.

Os consultórios também dispõem de materiais didáticos compostos por réplicas de alimentos, que auxiliam nas orientações durante os atendimentos. O recurso permite demonstrar, de forma prática e ilustrativa, as porções adequadas e facilita a compreensão sobre uma alimentação equilibrada.



Cuidados no dia a dia

A adoção de hábitos saudáveis não depende de mudanças radicais. Priorizar alimentos como frutas, verduras, legumes, arroz e feijão, beber água regularmente e reduzir o consumo de sal, açúcar e produtos ultraprocessados são medidas que contribuem para a saúde.

O importante é manter esses cuidados de forma contínua, respeitando as necessidades individuais e a realidade de cada família.

Como ter acesso

O município conta com oito nutricionistas, que atendem em sistema de rodízio, conforme a demanda de cada local. O serviço é gratuito e não exige encaminhamento médico. Para agendar uma consulta, basta procurar a recepção de uma das unidades que oferecem o atendimento.

Nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Unileste, Uninorte, Unisa, Uninordeste, Unioeste, Unisul e Unicentro, o atendimento é disponibilizado à população de toda a cidade. Já nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs) Jardim das Oliveiras, Abolição, Vila Estância, São Pedro, João Ribeiro, Alvorada e Max Neumann, o serviço atende moradores das respectivas áreas de abrangência.