Atendimentos eletivos para gestantes de alto risco passam a ser realizados na Fama





A Secretaria Municipal de Saúde de Araxá reorganizou o fluxo de atendimento às gestantes classificadas como de alto risco. A primeira consulta e o acompanhamento eletivo, antes realizados na Santa Casa, passaram a ser feitos na Fundação de Assistência à Mulher de Araxá (Fama).

O acompanhamento começa no pré-natal da Estratégia Saúde da Família (ESF) de referência da paciente. Na unidade, o médico acompanha a gestante e avalia se ela se enquadra nos critérios de alto risco previstos no protocolo do Ministério da Saúde.

A referência técnica do setor de regulação da Secretaria Municipal de Saúde, Jaqueline Mota Martins, explica como funciona o encaminhamento. “Ao identificar o alto risco, a gestante é encaminhada pela unidade de saúde para o setor de regulação da Secretaria de Saúde via sistema de informação, onde o médico avalia o caso e define a prioridade. Depois, a primeira consulta é agendada na Fama, e os retornos são programados pelo médico especialista que está acompanhando a paciente. Esses atendimentos são eletivos”, destaca.

Na Fama, o atendimento pode incluir exames pelo SUS, conforme a necessidade identificada pela equipe médica. “A paciente não deve procurar o serviço diretamente para iniciar o acompanhamento na Fama. Todo o fluxo começa na ESF e passa pela Secretaria de Saúde, para o encaminhamento em caso de alto risco”, reforça Jaqueline.

Em caso de dor, sangramento ou outra queixa que exija avaliação imediata, a gestante deve procurar a Santa Casa, que mantém serviço de urgência e emergência obstétrica 24 horas.