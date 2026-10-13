Prefeitura de Araxá entrega novos óculos a 27 estudantes da rede municipal de ensino





Enxergar melhor para aprender, brincar e acompanhar as atividades na escola. Para 27 estudantes da rede municipal de Araxá, essa conquista ganhou um significado especial na última semana, com a entrega de novos óculos pelo Projeto Miguilim, Programa de Triagem Ocular no Ambiente Escolar. A ação foi realizada pela Prefeitura de Araxá, através das secretarias de Educação e de Saúde, no anfiteatro do Centro Administrativo, e conta com a parceria do Governo de Minas Gerais.

Nesta etapa, foram contemplados alunos das escolas municipais Manoela Lemos, Professora Leonilda Montandon, Pio XII e Alice Moura. Outros seis estudantes da rede estadual serão contatados individualmente na próxima semana para receber seus óculos.

O processo começa nas escolas, com testes de visão e a identificação de possíveis dificuldades visuais. Os estudantes que apresentam alterações são encaminhados para consulta oftalmológica e, quando necessário, recebem os óculos gratuitamente.

Para a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, o cuidado com a saúde visual também representa um investimento na aprendizagem. “Uma criança que não enxerga bem pode ter dificuldades para ler, escrever e acompanhar as atividades, muitas vezes sem conseguir explicar o que está acontecendo. Com os óculos, ela ganha mais conforto, autonomia e melhores condições para aprender”, destaca.

O programa segue com consultas oftalmológicas para atender os estudantes já encaminhados. Após essa etapa, novas triagens deverão ser organizadas nas escolas, ampliando o acompanhamento da saúde visual dos alunos.

A entrega contou com a presença da secretária municipal de Educação, Zulma Moreira; da subsecretária Leany Tupinambá; do procurador do Município, Jonathan Renaut; e do coordenador de Redes e Programas de Saúde, Luiz Fernando Alves de Castro.