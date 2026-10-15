Sesc Geek Itinerante leva jogos, realidade virtual e fliperamas a Araxá neste fim de semana

O Sesc Geek Itinerante chega a Araxá neste fim de semana com dois dias de atividades gratuitas para o público. A unidade móvel estará no Sesc Araxá neste sábado (17) e domingo (18), das 9h às 15h.
A programação reúne atrações para diferentes gerações, desde os tradicionais fliperamas até equipamentos e jogos de última geração. Entre as opções estão simuladores de corrida, experiências de realidade virtual, fliperamas e videogames.
A proposta é reunir famílias, amigos e pessoas de diferentes idades em uma programação voltada ao universo dos games.
A entrada é gratuita e aberta ao público, mas está sujeita à lotação do espaço.
Serviço
Sesc Geek Itinerante em Araxá
📅 17 e 18 de outubro, sábado e domingo
🕘 Das 9h às 15h
📍 Sesc Araxá, Portão 04
Rua Dr. Edmar Cunha, 150, bairro Santa Terezinha
🎟️ Entrada gratuita, sujeita à lotação
A realização é do Sistema Fecomércio MG, por meio do Sesc em Minas, em parceria com o Sindicomércio Araxá.