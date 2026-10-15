Sesc Geek Itinerante leva jogos, realidade virtual e fliperamas a Araxá neste fim de semana

O Sesc Geek Itinerante chega a Araxá neste fim de semana com dois dias de atividades gratuitas para o público. A unidade móvel estará no Sesc Araxá neste sábado (17) e domingo (18), das 9h às 15h.

A programação reúne atrações para diferentes gerações, desde os tradicionais fliperamas até equipamentos e jogos de última geração. Entre as opções estão simuladores de corrida, experiências de realidade virtual, fliperamas e videogames.

A proposta é reunir famílias, amigos e pessoas de diferentes idades em uma programação voltada ao universo dos games.

A entrada é gratuita e aberta ao público, mas está sujeita à lotação do espaço.

Serviço

Sesc Geek Itinerante em Araxá

📅 17 e 18 de outubro, sábado e domingo

🕘 Das 9h às 15h

📍 Sesc Araxá, Portão 04

Rua Dr. Edmar Cunha, 150, bairro Santa Terezinha

🎟️ Entrada gratuita, sujeita à lotação

A realização é do Sistema Fecomércio MG, por meio do Sesc em Minas, em parceria com o Sindicomércio Araxá.