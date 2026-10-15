Bombeiros combatem incêndio em residência e resgatam oito filhotes em Araxá





O Corpo de Bombeiros resgatou oito filhotes de cachorro durante o combate a um incêndio em uma edícula nos fundos de um imóvel em Araxá, nesta quinta-feira (15). A ocorrência foi atendida por volta das 14h.



Segundo os bombeiros, a edícula, composta por três cômodos, estava tomada pelas chamas quando as equipes chegaram ao local. Os militares montaram a estrutura para combater o fogo e realizaram o trabalho de extinção do incêndio.



Durante a operação, os bombeiros encontraram os oito filhotes no interior da edificação. Os animais foram retirados com segurança e, após avaliação, não apresentavam queimaduras aparentes.



O responsável pelo imóvel não estava no local no momento da ocorrência. Posteriormente, ele compareceu ao endereço e recebeu os animais.



A Polícia Militar foi acionada para as providências cabíveis. As causas do incêndio serão apuradas pelas autoridades responsáveis.