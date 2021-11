Prefeitura de Araxá promove inscrições para a Casa do Pequeno Jardineiro de 22 de novembro a 3 de dezembro

A Secretaria Municipal de Ação Social abre, a partir de segunda-feira (22), as inscrições para o Processo de Seleção para a Casa do Pequeno Jardineiro, com 50% das vagas serão destinadas a jovens que estudam no turno da manhã e 50% no turno da tarde / noite. Os adolescentes selecionados terão direito a uma Bolsa Aprendizado no valor de meio salário mínimo vigente, vale-transporte, uniforme e alimentação no local das atividades.

A Casa do Pequeno Jardineiro é um projeto que trabalha a educação socioambiental focada na inclusão de adolescentes com entre 14 e 17 anos, em situação de vulnerabilidade social ou pessoal.

A secretária municipal de Ação Social, Cristiane Gonçalves Pereira, destaca que o objetivo é promover um trabalho educativo, preventivo, de aprendizagem e profissionalização de adolescentes através das atividades.

“São trabalhados não só valores de consciência ambiental, como conceitos de cidadania, direitos da criança e adolescente, educação financeira, além de postura no mercado de trabalho”, explica a secretária.

Entre os dias 6 e 10 de dezembro, os adolescentes serão convocados para as entrevistas que acontecem de 13 a 23 de dezembro. O resultado será divulgado no dia 5 de janeiro.

Pré-requisitos para inscrições

– Ter idade entre 14 e 17 anos, sendo que o adolescente não poderá completar 18 anos até o mês de dezembro;

– Estar inscrito no Cadastro Único do Governo Federal e as informações deverão estar atualizadas;

– Estar matriculado no ensino fundamental ou médio, caso não o tenha concluído;

– Possuir RG e CPF.

As inscrições são gratuitas e realizadas até dia 3 de dezembro, das 8h às 12h e das 13h às 18h nos seguintes locais:

– Segunda 22/11 – Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Abolição – Rua Marcolino Coelho Borges, 395, bairro Abolição;

– Terça 23/11 – Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Francisco Duarte – Rua Antenor Silva Soares, 300, bairro Francisco Duarte;

– Quarta 24/11 – Núcleo de Convivência Leblon – Rua Edmundo Rodrigues da Silva, 445, bairro Leblon;

– Quinta 25/11 – Núcleo de Convivência Tiradentes – Rua Dorvalina Martins, 15, bairro Tiradentes;

– Sexta 26/11 – Núcleo de Convivência Boa Vista – Rua Tereza Guimarães Natal, 15, bairro Boa Vista;

– Segunda 29/11 – Núcleo de Convivência Santo Antônio – Rua Luiz Dumont Fonseca, 205, bairro Santo Antônio;

– Terça 30/11 – Núcleo de Convivência Pão de Açúcar – Rua Eurindo Barbosa de Lacerda, bairro Pão de Açúcar;

– Quarta 01/12 – Núcleo de Convivência Pão de Açúcar 4 – Rua Maria Helena de Paula, 120, bairro Pão de Açúcar 4;

– Quinta 02/12 e sexta 03/12 – Secretaria Municipal de Ação Social – Avenida Getúlio Vargas, 205, Centro.