Prefeitura de Araxá promove Semana do Meio Ambiente e abertura destaca o consumo consciente

Exposição de trabalhos estudantis para concursos, peça teatral, muita gargalhada e reflexão. Assim foi a abertura da Semana do Meio Ambiente, realizada pela Prefeitura de Araxá, por meio do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA) e diversos parceiros.

A cerimônia de abertura aconteceu no Centro Cultural do Uniaraxá, na tarde desta segunda-feira (5), dia em que é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. O espaço ficou lotado com alunos da Escola Municipal de Aplicação Lélia Guimarães, Escola Estadual Armando Santos e Colégio Atena, além de educadores, gestores, os vereadores Bosco Júnior (presidente da Câmara Municipal), Wellington Martins, Evaldo do Ferrocarril e Raphael Rios e demais autoridades

Na ocasião, foi apresentada a peça teatral “Dona Maricota e Seu Carlota: Meio Ambiente, Consumo Consciente”, uma reflexão para reforçar, de maneira lúdica, que o desenvolvimento da cidade e o cuidado com a natureza devem andar sempre juntos.

A garotada animada participou ativamente da apresentação e aprendeu a lição: conversar com os familiares e amigos sobre meio ambiente é coisa séria e que as ações que aprendem na escola podem fazer toda a diferença no futuro.

O evento também contou com a exposição dos concursos “Reciclando e Brincando” e “Mascote Coleta Seletiva”. Ação do IPDSA em parceria com a iniciativa privada, que vem trabalhando, desde abril, com a conscientização de alunos e familiares sobre a importância de preservar o meio ambiente e irá premiar estudantes e escolas na próxima semana. As ações da Semana do Meio Ambiente acontecem até o próximo dia 13 de junho (terça-feira).

O superintendente do IPDSA, Vinícius Martins, ressalta a necessidade de discutir o tema deste ano – “Araxá Separa Seu Lixo” – e de falar de Educação Ambiental e Sustentabilidade.

“Como cidadãos conscientes, temos a responsabilidade de cuidar do nosso planeta e garantir um futuro sustentável para as próximas gerações. Por isso é tão importante incentivar a participação ativa da comunidade em relação a este tema. A Semana do Meio Ambiente é uma oportunidade para refletirmos sobre a nossa prática e reafirmarmos o nosso compromisso com a sustentabilidade”, reforça.

Adriele Paiva Oliveira, aluna do 3º ano da Escola Municipal de Aplicação Lélia Guimarães, conta sobre o que aprendeu ao assistir à peça teatral.

“Hoje, no Dia Mundial do Meio Ambiente, eu aprendi que não podemos jogar lixo no mar para que os peixinhos não morram, e também não devemos jogar lixo na rua”, diz.

PROGRAMAÇÃO

06/06 (terça)

– 9h às 11h: Divulgação e panfletagem no Setor Sul.

07/06 (quarta)

– 9h: Blitz Educativa na Avenida Antônio Carlos;

– 9h às 11h: Divulgação e Panfletagem no Setor Oeste.

12/06 (segunda)

– 9h às 11h: Divulgação e panfletagem no Setor Leste;

– 14h: Premiação Concurso “Reciclando e Brincando”.

13/06 (terça)

– 7h: Palestra “Coleta Seletiva em Araxá”; Tiro de Guerra;

– 9h às 11h: Divulgação e panfletagem no Centro da cidade;

– 10h: Premiação Concurso “Mascote da Coleta Seletiva”;

– 19h30: Tribunal do Júri do Uniaraxá – Palestra “O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil (RCC) em Araxá”, ministrada pela engenheira ambiental Juliana Silva.