Prefeitura de Araxá realiza construção de nova ponte sobre o Ribeirão Pirapetinga

A obra da nova ponte sobre o Ribeirão Pirapetinga está na fase de construção da estrutura de sustentação com concretagem e ferragens.

De acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, o local contará com um contraforte/ala reforçado com gabião tipo caixa (blocos de pedras) para dar mais segurança ao fluxo e suportar possíveis deslizamentos de solo na parte da cabeceira, além de ter fundação mais robusta e profunda.

Em seguida, será a implantação do tabuleiro de laje maciça com concreto armado, apoiado em longarinas e transversinas de vigas metálicas.

O secretário César Romero da Silva (Garrado) explica que a reconstrução da ponte vai beneficiar quem passa pelo local diariamente. “A estrutura da ponte ficou totalmente comprometida com o período chuvoso do ano passado e tivemos que interditar o local para garantir a segurança de todos. Agora, a ponte está recebendo uma nova estrutura reforçada que vai garantir a segurança de todos que passam pela região”, completa.

O prefeito Robson Magela destaca que a nova ponte do Ribeirão Pirapetinga é mais uma obra importante que a Gestão Municipal está realizando em benefício do produtor rural. “Nós sabemos da importância da ponte para quem passa pelo local diariamente. É uma importante região que tem um intenso movimento e agora os moradores e produtores vão receber uma ponte reforçada, que vai proporcionar segurança para todos”, conclui.