Prefeitura de Araxá realiza em 28 de setembro a licitação para recuperação de área afetada pela erosão no Pão de Açúcar 3

A Prefeitura de Araxá publicou no Diário Oficial Eletrônico do Município (e.Doma), nesta terça-feira (12), o aviso de licitação para contratar a empresa que irá realizar os trabalhos de recuperação da área afetada pela erosão na rua Wagner Fulgêncio, no bairro Pão de Açúcar 3.

A abertura da licitação acontece no dia 28 de setembro e será na modalidade de concorrência eletrônica. O edital está disponível no site oficial da Prefeitura de Araxá ( www.araxa.mg.gov.br ) e no site ( www.licitanet.com.br ).

Araxá apresentou os projetos e buscou recursos federais para ações de restauração de toda infraestrutura urbana danificada. A proposta foi aprovada pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Com a aprovação, foram disponibilizados R$ 3.717.948,98 para a obra.

O prefeito Robson Magela explica que essa recuperação é fundamental para a segurança dos moradores do bairro Pão de Açúcar 3. “Temos a consciência que essa restauração é de extrema importância para aquela região. Com o lançamento do edital e data marcada para a abertura da licitação, temos a garantia de que a obra será concluída o mais rápido possível e, com isso, haverá bem-estar, qualidade para o bairro e, claro, tranquilidade para os moradores”, reforça.

De acordo com o secretário municipal de Governo, Rick Paranhos, o Município realizou estudos específicos para a elaboração do projeto e do processo licitatório, com o objetivo de evitar que essa erosão ocorra novamente. “Uma obra com a mesma finalidade já foi realizada na antiga gestão e, infelizmente, ocorreu mais uma vez. Agora, tomamos todos os cuidados para garantir a segurança da população. De acordo com o projeto, será feita a recomposição de toda a área atingida pela erosão, implantação de drenos profundos para escoamento da água das chuvas, terraplanagem e pavimentação das ruas”, conclui.