Prefeitura de Araxá realiza limpeza preventiva de bueiros em todos os setores da cidade

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos realiza de forma permanente o cronograma de limpeza de bueiros em todos os setores da cidade, com o objetivo de prevenir obstruções que possam gerar alagamentos em ruas e avenidas.

A limpeza é realizada mensalmente em mais de 1.000 bueiros, sendo que muitos estão catalogados como pontos que necessitam de manutenções mais frequentes por terem mais riscos de obstruções.

De acordo com o secretário municipal de Serviços Urbanos, Ricardo Alexandre da Silva (Kaká), além desse trabalho permanente, a colaboração da população é fundamental para evitar o entupimento de bueiros.

“A conscientização da população é muito importante. O lixo jogado de forma inadequada nas ruas e avenidas é levado pela chuva e vai parar nos bueiros. São vários tipos de materiais encontrados durante a limpeza, como resíduos de construção, sacolas plásticas, embalagens e até mesmo peças automotivas, o que provoca a obstrução dos bueiros e impede o escoamento da chuva, provocando alagamentos”, explica.

Além do trabalho preventivo, a Secretaria de Serviços Urbanos também atua de acordo com as demandas apresentadas pelos moradores. As solicitações de limpeza podem ser feitas por meio do telefone 99257-0923.

Os locais que recebem a limpeza de bueiros são divulgados no cronograma diário de Serviços Urbanos nas mídias oficiais da Prefeitura de Araxá e imprensa.