Prefeitura de Araxá realiza primeira entrega de donativos recebidos na Campanha do Agasalho 2023 – Doar é Aquecer

Quando o inverno chega, a solidariedade aumenta. E com os araxaenses, não é diferente. Por meio da Secretaria Municipal de Ação Social, a Prefeitura de Araxá realizou a primeira entrega dos donativos recebidos na Campanha do Agasalho 2023 – Doar é Aquecer – na última sexta-feira (16).

A ação foi lançada no último dia 7 de junho (quarta-feira), com o objetivo de arrecadar cobertores, casacos, pares de meias e demais itens de inverno, em boas condições de uso, para pessoas em situação de vulnerabilidade social. As doações poderão ser realizadas até o próximo dia 25 de junho (domingo).

O Grupo da Solidariedade foi o primeiro a ser contemplado com as doações recebidas através da campanha. Organização sem fins lucrativos, a instituição existe há mais de 22 anos no Setor Leste da cidade e realiza atividades de saúde, educação, serviços culturais e demais trabalhos sociais para diferentes faixas etárias.

Ao todo, foram arrecadados 393 itens nesta primeira fase da campanha, incluindo cobertores, moletons, casacos, calças, pijamas, entre outros. Para a coordenadora do Grupo Solidariedade, Nilza Helena da Costa Borges, as doações chegaram no momento certo.

“A população não faz ideia de como contribui participando desta campanha. Essa ação é de extrema importância para nós e para tantas entidades do município. Quem tirou um tempinho do dia para realizar a doação, pode ter certeza de que os itens que estão chegando para nós vão fazer uma enorme diferença na vida daqueles que mais precisam”, ressalta a coordenadora.

O secretário de Ação Social, Wagner Cruz, afirma que este é o momento de praticar o amor ao próximo, solidariedade e empatia. “Estamos imensamente felizes com o resultado das doações dessa primeira fase de arrecadações. Sabemos que a união de toda a população em prol de uma causa tão importante irá contribuir para conseguirmos arrecadar o maior número possível de doações e, principalmente, ajudar o maior número de pessoas no município”, destaca.

As doações poderão ser realizadas até o próximo dia 25 de junho (domingo) nos seguintes pontos de coleta:

• Sede da Prefeitura de Araxá no Centro Administrativo: Av. Rosália Isaura de Araújo, nº 275;

• Sede antiga da Prefeitura de Araxá: R. Presidente Olegário Maciel, nº 306, Centro;

• Secretaria Municipal de Ação Social: Av. Getúlio Vargas, nº 205, Centro;

• Igreja da Sagrada Família: R. Argeu Alves da Costa, nº 10, Vila Silvéria;

• Obras Assistenciais Caminheiros do Bem: R. Capitão Izidro, nº 120, Centro;

• Igreja Eterna: R. Divino Alves Ferreira, nº 560, bairro Padre Alaor;

• Base Móvel da Polícia Militar: Av. Antônio Carlos (em frente ao Banco do Brasil);

• Câmara Municipal: Av. João Paulo II, nº 1,200, bairro Guilhermina Vieira Chaer.