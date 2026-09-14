Incêndio em residência deixa três adultos feridos e mobiliza bombeiros em Araxá

Um incêndio em uma residência mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) durante a madrugada desta segunda-feira (14), em Araxá. A ocorrência foi registrada por volta de 0h25 e envolveu cinco ocupantes da casa, sendo três adultos e duas crianças, de aproximadamente 6 e 12 anos.

Quando a equipe dos bombeiros chegou ao endereço, dois cômodos da residência estavam completamente tomados pelas chamas. Havia também uma grande quantidade de fumaça no interior da edificação.

De acordo com as informações levantadas no local, as duas crianças estavam dormindo quando o incêndio começou. Elas conseguiram deixar a residência e permaneceram do lado de fora, em segurança.

Os três adultos, entretanto, foram atingidos pelo fogo e apresentavam queimaduras pelo corpo. Antes da chegada do Corpo de Bombeiros, eles já haviam sido retirados do imóvel e encaminhados pela Polícia Militar para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araxá.

As equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o combate direto às chamas, o controle do incêndio, a ventilação do imóvel e o rescaldo, além dos demais procedimentos necessários para eliminar riscos e garantir a segurança da edificação.

Segundo relatos obtidos no local, existe a suspeita de que o incêndio tenha sido provocado intencionalmente, com a utilização de combustível, possivelmente gasolina. A informação, no entanto, ainda será investigada.

As circunstâncias que levaram ao incêndio, a possível utilização de combustível e eventual autoria estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.