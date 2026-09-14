Polo UAB Araxá oferece 30 vagas para especialização gratuita em Ensino de Ciências e Matemática





O Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) em Araxá está com inscrições abertas para 30 vagas na Pós-Graduação Lato Sensu em Ensino de Ciências e Matemática, ofertada pelo Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG), Campus Bambuí, em parceria com a UAB. O curso é gratuito, 100% a distância e as inscrições seguem até o dia 4 de outubro.



As vagas são distribuídas entre as áreas de Matemática (10), Biologia (10), Física (5) e Química (5). Podem participar candidatos com graduação completa em qualquer área do conhecimento, sem necessidade de que a formação seja correspondente à área escolhida para a especialização.



O curso terá carga horária de 420 horas, sendo 360 horas de disciplinas e 60 horas destinadas ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). As atividades serão realizadas pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle, sem exigência de comparecimento presencial ao polo. Poderão ocorrer encontros síncronos por videoconferência. O início está previsto para novembro de 2026.



As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, até as 23h59 do dia 4 de outubro. É necessário utilizar uma conta Gmail e anexar documento oficial com foto, CPF, quando não constar no documento, e diploma de graduação ou documento de conclusão, conforme previsto no edital.



No ato da inscrição, o candidato deverá escolher uma das quatro áreas como primeira opção e poderá indicar uma segunda, que será considerada em caso de vagas remanescentes. A indicação do Polo UAB Araxá será considerada como preferência para a distribuição das vagas. Não é necessário residir no município para participar.



A seleção será realizada sem prova, por meio de sorteio público entre os candidatos com inscrições homologadas. O sorteio está previsto para o dia 12 de outubro, às 10h, com transmissão ao vivo. O resultado final será divulgado no dia 26 de outubro.



Mais informações sobre o curso, o processo seletivo e o edital completo estão disponíveis no Portal do IFMG (https://www.ifmg.edu.br/portal/educacao-a-distancia/editais-ead/edital-974-2026/sei_2868628_edital_974_2026.pdf). Dúvidas também podem ser esclarecidas junto ao Polo UAB Araxá pelo telefone (34) 98836-2441 ou pelo e-mail [email protected].



