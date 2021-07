Prefeitura de Araxá repassa mais de R$ 1,4 milhão para entidades da área educacional

A Prefeitura de Araxá celebrou a assinatura de quatro termos de fomento com entidades do setor educacional, nesta segunda-feira (5). Os investimentos somam R$ 1.464.240,00 decorrentes de recursos próprios do município. O ato contou com a participação do prefeito Robson Magela, do vice-prefeito Mauro Chaves, da secretária municipal de Educação, Zulma Moreira e do presidente da Câmara Municipal de Araxá, vereador Raphael Rios, e demais vereadores.

De acordo com o Prefeito Robson Magela os convênios atuam como forma de desafogar a situação financeira das entidades. “Sem apoio ninguém vai para a frente. Nós sabemos a importância dessas instituições e queremos acolher cada uma delas. Até porque o dinheiro do município tem, sim, que ser destinado a entidades que fazem bons trabalhos em Araxá”, reforça.

A Associação dos Estudantes de Araxá está contemplada com R$ 464.240,00, a serem pagos em sete parcelas, para ajuda no custeio do transporte diário de universitários à Uberaba.

“Não poderíamos permitir que estudantes estivessem com atividades paradas em razão da falta de verba. É muito gratificante esse repasse, pois nós entendemos a alegria das pessoas em estarem retornando às aulas. E queremos que a folha de pagamento de profissionais e todos os gastos dessas instituições sejam mantidos”, destaca o vice-prefeito Mauro Chaves.

Outras três entidades beneficiadas atuam na educação infantil. São a Creche Casa de Nazaré, com R$ 400 mil (6 parcelas), a Escola Infantil Mundo da Criança, com R$ 450 mil (6 parcelas) e o Centro Educacional Ágape, com R$ 150 mil (6 parcelas).

Os recursos são para manutenção e custeio dos serviços básicos das instituições e pagamento de salários dos colaboradores. “Nós temos uma necessidade muito grande e essa verba que recebemos vai nos ajudar muito, principalmente com a folha de pagamento dos profissionais”, ressalta a presidente da Casa de Nazaré, Joana Darc.