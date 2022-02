Prefeitura de Araxá vai pagar o piso nacional de professores e agentes de saúde e endemias

Mais investimentos na Educação e Saúde Pública de Araxá. A Administração Municipal vai pagar o piso nacional a professores, agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. As propostas protocoladas pelo prefeito Robson Magela, nesta terça-feira (8), durante a abertura dos trabalhos da Câmara Municipal em 2022 foram aprovadas pelos vereadores e concedem o aumento para o magistério e o reajuste aos agentes ligados à saúde da família, que estão na estrutura das Vigilâncias Epidemiológica e Ambiental do Município.

Os vencimentos iniciais do quadro de remuneração dos Professores de Educação Básica e Especialistas de Educação Básica serão reajustados em R$ 2.855,38, e para R$ 2.595,80 aos Professores Adjuntos de Educação Infantil. Já o Piso Nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias passará de R$ 1.550 para R$ 1.750. Segundo a lei federal, a jornada de trabalho exigida para garantia do piso salarial será integralmente dedicada às ações e serviços de promoção da saúde, de vigilância epidemiológica e ambiental e de combate a endemias em prol das famílias assistidas.

Em seu pronunciamento, o secretário municipal de Governo e vice-prefeito Mauro Chaves, ressaltou a importância da valorização desses servidores que atuam em setores que são pilares da construção de uma administração que realmente se preocupa com a população. “Uma boa gestão na Saúde e Educação implica não só na aplicação de políticas eficazes, como também no reconhecimento do trabalho feito pelos servidores. E esse é o compromisso da Gestão Municipal”, disse.

O prefeito Robson Magela ressaltou que esses dois projetos significam mais investimentos na Educação e na Saúde pública do município. “Essas duas áreas foram as que mais receberam recursos em 2021, principalmente, em infraestrutura. Agora, iniciamos o ano com investimento nos nossos profissionais, no reconhecimento dos nossos servidores. Sabemos que muitos municípios não têm condições de conceder esse piso nacional, mas temos feito um bom planejamento financeiro para ter condições de cumprir o que é de direito desses profissionais”, destacou.