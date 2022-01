Prefeitura de Araxá vai realizar 465 cirurgias de catarata a partir de 25 de janeiro

A Prefeitura de Araxá vai realizar cirurgias gratuitas de catarata a partir de 25 de janeiro. Ao todo, serão 465 procedimentos realizados ao longo do ano, sendo 93 pacientes atendidos na primeira etapa.

Atualmente, a cidade tem uma demanda reprimida de cerca de 500 pacientes que já estão em uma lista de espera para a realização da cirurgia. “Estamos entrando em contato com todos os pacientes, isso porque muitos já realizaram o procedimento na rede particular ou mudaram de município”, informa a coordenadora do Setor de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde, Marta Aparecida Alves.

O município credenciou cinco profissionais por meio de licitação para a realização dos procedimentos. Os primeiros 93 pacientes atendidos serão consultados nos dias 24 e 26 de janeiro, na Unisa, e as cirurgias estão marcadas para acontecer no Centro Cirúrgico da Santa Casa nos dias 25 e 27.

“É uma cirurgia que acontece porque, com a idade, a pessoa vai perdendo o cristalino do olho, que vai sendo tomado por uma mancha opaca. A cirurgia consiste na substituição do cristalino por uma lente sintética transparente, que permite restaurar a visão”, explica Marta.