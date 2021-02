Prefeitura define áreas rurais que receberão sistema de videomonitoramento

As áreas rurais de Araxá serão contempladas em breve com o sistema de videomonitoramento da Administração Municipal. O levantamento feito pelas Secretarias de Segurança Pública e de Agricultura e Pecuária foi concluído nesta semana e vai contemplar os acessos principais à malha rural.

O secretário de Segurança Pública, major Eurípedes Lemos, informa que serão 12 câmeras na área rural. Os critérios adotados foram pontos que representam rotas de fuga e identificação de criminosos.

“Vamos coibir furto de gado e de maquinário, assim como os crimes ambientais cometidos por pessoas que jogam lixo e entulho no acesso às áreas rurais. A pessoa que cometer crime no perímetro urbano, com a intenção de fugir pela área rural, será identificada”, ressalta.

O secretário destaca que 70% dos crimes violentos registrados em Araxá são desvendados com a ajuda das câmeras de videomonitoramento, e com a ampliação de 55 para 80 equipamentos a cidade estará praticamente 100% coberta.

“A nova licitação está sendo preparada. Teremos câmeras mais modernas, o zoom vai passar de 2 quilômetros para 4 quilômetros de alcance. Os equipamentos também poderão efetuar leitura de placas para identificar veículos furtados. Só no perímetro urbano serão 68 câmeras, o que representa um reforço muito importante para a segurança de Araxá.”

O secretário de Agricultura e Pecuária, Fárley Pereira de Aquino, reitera que a classe rural se sentirá mais segura com a chegada do videomonitoramento nas estradas vicinais. “Muitos crimes são registrados no perímetro rural e causam grandes prejuízos aos nossos produtores. A nossa secretaria apoiou na definição desses 12 pontos que, em breve, estarão guarnecidos com esses equipamentos de última geração”, destaca.

Pontos que serão contemplados



– Córrego Fundo, saída da Copasa;

– Mourão Rachado, fim da rua Terêncio Pereira;

– Antinha, na estrada antiga perto da barragem da CBMM;

– Rampa de Voo Livre, que vai da barragem até a estrada antiga;

– Rodovia de acesso à antiga estrada Araxá/Tapira;

– Estrada da Antinha; próxima da ponte da Iara;

– Estrada do Oribides; ao lado da Gameleira;

– Próximo a Avon, na antiga estrada de acesso à Uberaba;

– Distrito de Itaipu;

– Córrego do Sal, na estrada da Mosaic que dá acesso à BR-262;

– Alto Paulista/Barreiro, acesso à BR-262 próximo do Córrego Marmelo;

– Saída do bairro São Domingos, próximo da linha férrea que dá acesso ao primeiro viaduto sentido Uberaba.