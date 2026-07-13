Prefeitura divulga lista de inscritos no Hidro40+; participantes devem conferir cadastro para acompanhar as aulas

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, divulga a lista completa das 40 primeiras pessoas que realizaram o cadastro para participar do projeto Hidro40+. Os inscritos devem acessar o documento e conferir se o nome consta na relação de participantes desta primeira etapa. A iniciativa já está em andamento e chega à terceira aula nesta terça-feira (14), reunindo 40 participantes em atividades gratuitas de hidroginástica voltadas para pessoas com 40 anos ou mais.

As aulas acontecem às terças e quintas-feiras, das 19h30 às 20h30, na piscina do Uniaraxá, por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Araxá, o Uniaraxá e a Fundação Rio Branco. O projeto tem como objetivo incentivar a prática esportiva, promovendo mais saúde, qualidade de vida, mobilidade e bem-estar aos participantes.

A lista completa das pessoas cadastradas para esta primeira etapa está disponível no link:

Lista de participantes:

https://docs.google.com/document/d/1A2LIUUcvKNFikZli37pZ7Crzi-Rp1IA-sT2CAH6kylE/edit?hl=pt-BR&tab=t.0

As 40 vagas disponibilizadas inicialmente foram preenchidas. As pessoas que realizaram o cadastro e não estão nesta primeira lista permanecem no cadastro reserva da Secretaria Municipal de Esportes. Caso haja desistências, as novas vagas serão preenchidas conforme a ordem de inscrição registrada no formulário.

Cadastro reserva:

https://tinyurl.com/2pu8jzn2

O secretário municipal de Esportes, Rodrigo Siqueira, destaca que a procura pelo projeto demonstra o interesse da população por atividades que contribuem para uma rotina mais saudável.

“O Hidro40+ tem sido uma iniciativa muito positiva, mostrando que as pessoas estão buscando cuidar da saúde por meio da atividade física. Estamos trabalhando para viabilizar novas turmas e ampliar esse atendimento, para que mais pessoas possam participar de ações como essa”, afirma.