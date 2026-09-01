Prefeitura divulga locais de prova para processo seletivo com 2,4 mil candidatos em Araxá

A Prefeitura de Araxá divulgou a lista geral com os locais de prova do Processo Seletivo Público regido pelo Edital nº 01/2026. Ao todo, 2.411 candidatos estão relacionados no documento para a prova da manhã, todos concorrendo a vagas de Agente Comunitário de Saúde (ACS) em diferentes regiões do município.
A prova está marcada para domingo, 6 de setembro, às 9h15. Os candidatos devem ficar atentos ao horário de chegada: segundo o documento, os portões serão abertos até uma hora antes do início da prova, mas serão fechados impreterivelmente às 9h, no horário de Brasília.
Seis escolas receberão os candidatos
A estrutura foi distribuída entre seis unidades de ensino de Araxá:
Escola Estadual Armando Santos, na Praça Fausto Barbosa, nº 790, bairro São Geraldo;
Escola Estadual Padre Anacleto Giraldi, na Rua Santo Antônio, nº 727, bairro Santo Antônio;
Escola Estadual Professor Luiz Antonio de Oliveira, na Rua Santo Antônio, nº 150, bairro Santo Antônio;
Escola Municipal Doutor Eduardo Montandon, na Avenida Vereador João Sena, nº 473, Centro;
Escola Municipal Dona Gabriela, na Rua Padre Anchieta, nº 169, Centro;
Escola Municipal Professora Leonilda Montandon, na Avenida José Severino de Aguiar, nº 155, bairro Urciano Lemos.
A lista também informa, individualmente, a escola, sala, andar e bloco destinados a cada candidato.
Mangabeiras tem a maior concentração de candidatos
Outro dado que chama a atenção na lista é a diferença no número de inscritos entre as microáreas das Estratégias de Saúde da Família (ESFs).
A ESF Mangabeiras, código 311, concentra 272 candidatos, sendo a microárea com maior número de inscritos.
Na sequência aparecem:
Centro (306): 243 candidatos
Pão de Açúcar (315): 160
Boa Vista (305): 149
Vila Silvéria (325): 145
Abolição (301): 141
Urciano Lemos (323): 127
Max Neumann (312): 111
Ana Antônia (303): 110
Jardim Europa (308): 108
Na outra ponta, São Pedro é a microárea com menor número de inscritos, com 28 candidatos, seguida pela Rural, com 32, e Vila Estância, com 35.
A lista identifica cada candidato, o código e a ESF para a qual concorre, além de informar a escola, sala, andar e bloco onde deverá realizar a prova.
Candidato deve conferir sala e escola
A divulgação da lista é importante porque não basta saber apenas o endereço da escola. O documento também informa a sala, andar e bloco destinados a cada candidato. Há, por exemplo, candidatos da mesma ESF distribuídos em diferentes salas dentro de uma mesma unidade.
Por isso, a orientação é que cada inscrito consulte seu nome na lista antes do dia da prova, confira o local, sala e demais informações e programe-se para chegar com antecedência.
Os candidatos podem consultar a lista oficial divulgada pelo IBGP e verificar individualmente o local, a sala e demais informações da prova:
Consulte a lista completa: https://novo.ibgpconcursos.com.br/rest/concurso/download/edital/24036/?file=site/anexos/680/LISTA%20GERAL%20-%20MANH%C3.pdf
Serviço
Processo Seletivo Público do Município de Araxá
Edital: nº 01/2026
Prova: 6 de setembro de 2026
Horário: 9h15
Fechamento dos portões: 9h
Candidatos na lista da manhã: 2.411
Locais: 6 escolas municipais e estaduais de Araxá
Cargo: Agente Comunitário de Saúde, distribuído por diferentes ESFs.
Atenção: o fechamento dos portões às 9h é impreterível. Portanto, os candidatos devem se programar para chegar com antecedência.