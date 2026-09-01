Prefeitura divulga locais de prova para processo seletivo com 2,4 mil candidatos em Araxá



A Prefeitura de Araxá divulgou a lista geral com os locais de prova do Processo Seletivo Público regido pelo Edital nº 01/2026. Ao todo, 2.411 candidatos estão relacionados no documento para a prova da manhã, todos concorrendo a vagas de Agente Comunitário de Saúde (ACS) em diferentes regiões do município.



A prova está marcada para domingo, 6 de setembro, às 9h15. Os candidatos devem ficar atentos ao horário de chegada: segundo o documento, os portões serão abertos até uma hora antes do início da prova, mas serão fechados impreterivelmente às 9h, no horário de Brasília.



Seis escolas receberão os candidatos



A estrutura foi distribuída entre seis unidades de ensino de Araxá:



Escola Estadual Armando Santos, na Praça Fausto Barbosa, nº 790, bairro São Geraldo;

Escola Estadual Padre Anacleto Giraldi, na Rua Santo Antônio, nº 727, bairro Santo Antônio;

Escola Estadual Professor Luiz Antonio de Oliveira, na Rua Santo Antônio, nº 150, bairro Santo Antônio;

Escola Municipal Doutor Eduardo Montandon, na Avenida Vereador João Sena, nº 473, Centro;

Escola Municipal Dona Gabriela, na Rua Padre Anchieta, nº 169, Centro;

Escola Municipal Professora Leonilda Montandon, na Avenida José Severino de Aguiar, nº 155, bairro Urciano Lemos.



A lista também informa, individualmente, a escola, sala, andar e bloco destinados a cada candidato.



Mangabeiras tem a maior concentração de candidatos



Outro dado que chama a atenção na lista é a diferença no número de inscritos entre as microáreas das Estratégias de Saúde da Família (ESFs).



A ESF Mangabeiras, código 311, concentra 272 candidatos, sendo a microárea com maior número de inscritos.



Na sequência aparecem:



Centro (306): 243 candidatos

Pão de Açúcar (315): 160

Boa Vista (305): 149

Vila Silvéria (325): 145

Abolição (301): 141

Urciano Lemos (323): 127

Max Neumann (312): 111

Ana Antônia (303): 110

Jardim Europa (308): 108



Na outra ponta, São Pedro é a microárea com menor número de inscritos, com 28 candidatos, seguida pela Rural, com 32, e Vila Estância, com 35.



A lista identifica cada candidato, o código e a ESF para a qual concorre, além de informar a escola, sala, andar e bloco onde deverá realizar a prova.



Candidato deve conferir sala e escola



A divulgação da lista é importante porque não basta saber apenas o endereço da escola. O documento também informa a sala, andar e bloco destinados a cada candidato. Há, por exemplo, candidatos da mesma ESF distribuídos em diferentes salas dentro de uma mesma unidade.



Por isso, a orientação é que cada inscrito consulte seu nome na lista antes do dia da prova, confira o local, sala e demais informações e programe-se para chegar com antecedência.

Os candidatos podem consultar a lista oficial divulgada pelo IBGP e verificar individualmente o local, a sala e demais informações da prova:



Consulte a lista completa: https://novo.ibgpconcursos.com.br/rest/concurso/download/edital/24036/?file=site/anexos/680/LISTA%20GERAL%20-%20MANH%C3.pdf



Serviço



Processo Seletivo Público do Município de Araxá

Edital: nº 01/2026

Prova: 6 de setembro de 2026

Horário: 9h15

Fechamento dos portões: 9h

Candidatos na lista da manhã: 2.411

Locais: 6 escolas municipais e estaduais de Araxá

Cargo: Agente Comunitário de Saúde, distribuído por diferentes ESFs.



Atenção: o fechamento dos portões às 9h é impreterível. Portanto, os candidatos devem se programar para chegar com antecedência.