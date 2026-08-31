Sine de Araxá oferece 434 vagas de emprego nesta segunda-feira

O Sine de Araxá disponibiliza 434 vagas de emprego nesta segunda-feira (31). A relação reúne oportunidades para profissionais com diferentes níveis de escolaridade e experiência, além de vagas que não exigem experiência anterior.

Também estão disponíveis oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência e vagas temporárias. Os salários informados pelo Sine correspondem ao valor-base, e demais informações sobre benefícios e condições de trabalho são repassadas durante o atendimento.

Vagas para diversidade e inclusão

5 vagas – Auxiliar de limpeza [Cód. 9129263] : exclusiva para pessoas com deficiência. Exige ensino fundamental completo. Salário: R$ 1.691,80 .

: exclusiva para pessoas com deficiência. Exige ensino fundamental completo. Salário: . 1 vaga – Auxiliar de limpeza [Cód. 9047239]: exclusiva para pessoas com deficiência. Exige seis meses de experiência em carteira e ensino fundamental completo. Salário: R$ 1.783,10.

Vagas para ampla concorrência

1 vaga – Açougueiro [Cód. 9212634] : seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: R$ 3.000,00 .

: seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: . 2 vagas – Açougueiro [Cód. 9207839] : seis meses de experiência e ensino fundamental completo. Salário: R$ 3.000,00 .

: seis meses de experiência e ensino fundamental completo. Salário: . 2 vagas – Açougueiro [Cód. 9103704] : seis meses de experiência, ensino fundamental completo e disponibilidade de horários. Salário: R$ 2.450,00 .

: seis meses de experiência, ensino fundamental completo e disponibilidade de horários. Salário: . 2 vagas – Açougueiro [Cód. 9122594] : seis meses de experiência, ensino médio completo e disponibilidade de horários. Salário: R$ 2.275,91 .

: seis meses de experiência, ensino médio completo e disponibilidade de horários. Salário: . 1 vaga temporária (90 dias) – Administrador hospitalar [Cód. 9221889] : seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: R$ 3.438,63 .

: seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: . 8 vagas – Agente de trânsito (monitor da zona azul) [Cód. 9133863] : ensino médio completo. Salário: R$ 1.700,00 .

: ensino médio completo. Salário: . 2 vagas – Ajudante de açougueiro [Cód. 9122605] : ensino médio completo e disponibilidade de horários. Salário: R$ 1.745,00 .

: ensino médio completo e disponibilidade de horários. Salário: . 1 vaga – Ajudante de açougueiro [Cód. 9024446] : ensino médio completo. Salário: R$ 1.800,00 .

: ensino médio completo. Salário: . 10 vagas – Ajudante de carga e descarga de mercadoria [Cód. 9188172] : não exige experiência. Salário: R$ 2.336,55 .

: não exige experiência. Salário: . 2 vagas – Ajudante de obras [Cód. 9140175] : disponibilidade para viagens. Salário: R$ 1.691,80 .

: disponibilidade para viagens. Salário: . 7 vagas – Ajudante de obras [Cód. 9179657] : seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: R$ 1.743,00 .

: seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: . 10 vagas – Ajudante de obras [Cód. 9194084] : seis meses de experiência em carteira ou informal e ensino fundamental completo. Salário: R$ 2.274,80 .

: seis meses de experiência em carteira ou informal e ensino fundamental completo. Salário: . 8 vagas – Ajudante de obras [Cód. 9219486] : seis meses de experiência em carteira ou informal e ensino fundamental completo. Salário: R$ 1.771,00 .

: seis meses de experiência em carteira ou informal e ensino fundamental completo. Salário: . 2 vagas – Ajudante de obras [Cód. 9151937] : ensino fundamental completo. Salário: R$ 1.740,00 .

: ensino fundamental completo. Salário: . 2 vagas – Ajustador mecânico [Cód. 9179714] : seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: R$ 3.083,00 .

: seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: . 1 vaga – Auxiliar administrativo [Cód. 9207596] : seis meses de experiência e curso Técnico em Administração ou áreas afins. Salário: R$ 1.800,00 .

: seis meses de experiência e curso Técnico em Administração ou áreas afins. Salário: . 4 vagas – Auxiliar de conservação de obras civis [Cód. 9224054] : ensino fundamental completo e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 1.990,62 .

: ensino fundamental completo e disponibilidade para viagens. Salário: . 1 vaga – Auxiliar de cozinha [Cód. 9212501] : seis meses de experiência em carteira ou informal e ensino fundamental completo. Salário: R$ 1.882,68 .

: seis meses de experiência em carteira ou informal e ensino fundamental completo. Salário: . 2 vagas – Auxiliar de encanador [Cód. 9155853] : seis meses de experiência e ensino fundamental completo. Salário: R$ 2.200,00 .

: seis meses de experiência e ensino fundamental completo. Salário: . 2 vagas – Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes [Cód. 9135103] : seis meses de experiência em carteira ou informal. Salário: R$ 2.294,91 .

: seis meses de experiência em carteira ou informal. Salário: . 5 vagas – Auxiliar de laboratorista de solo [Cód. 9198524] : ensino fundamental completo. Salário: R$ 1.684,10 .

: ensino fundamental completo. Salário: . 3 vagas – Auxiliar de laboratorista (indústria) [Cód. 9178870] : ensino médio completo ou cursando, CNH B e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 1.692,00 .

: ensino médio completo ou cursando, CNH B e disponibilidade para viagens. Salário: . 3 vagas – Auxiliar de lavanderia [Cód. 9200750] : seis meses de experiência, ensino fundamental completo e disponibilidade para escala 12×36. Salário: R$ 1.814,18 .

: seis meses de experiência, ensino fundamental completo e disponibilidade para escala 12×36. Salário: . 1 vaga – Auxiliar de limpeza [Cód. 9202916] : disponibilidade de horários. Salário: R$ 1.800,00 .

: disponibilidade de horários. Salário: . 2 vagas – Auxiliar de limpeza [Cód. 9135514] : seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: R$ 1.854,60 .

: seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: . 1 vaga – Auxiliar de limpeza [Cód. 9219661] : ensino fundamental completo. Salário: R$ 1.771,00 .

: ensino fundamental completo. Salário: . 2 vagas – Auxiliar de limpeza [Cód. 9122628] : ensino fundamental completo e disponibilidade de horários. Salário: R$ 1.758,18 .

: ensino fundamental completo e disponibilidade de horários. Salário: . 4 vagas – Auxiliar de linha de produção [Cód. 9208108] : não exige experiência. Salário: R$ 1.872,22 .

: não exige experiência. Salário: . 1 vaga – Auxiliar de mecânico de autos [Cód. 9209760] : ensino médio completo e CNH B. Salário: R$ 1.750,00 .

: ensino médio completo e CNH B. Salário: . 1 vaga – Auxiliar de topógrafo [Cód. 9179783] : seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: R$ 2.100,00 .

: seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: . 1 vaga – Auxiliar de torneiro mecânico [Cód. 9167944] : ensino fundamental completo. Salário: R$ 1.950,00 .

: ensino fundamental completo. Salário: . 1 vaga – Auxiliar em saúde bucal [Cód. 9170486] : seis meses de experiência em carteira ou informal. Salário: R$ 2.200,00 .

: seis meses de experiência em carteira ou informal. Salário: . 20 vagas – Auxiliar geral de conservação de vias permanentes [Cód. 9146441] : ensino fundamental completo. Salário: R$ 2.155,44 .

: ensino fundamental completo. Salário: . 2 vagas – Balconista de açougue [Cód. 9122677] : seis meses de experiência, ensino médio completo e disponibilidade de horários. Salário: R$ 1.758,18 .

: seis meses de experiência, ensino médio completo e disponibilidade de horários. Salário: . 2 vagas – Bombeiro hidráulico [Cód. 9140151] : seis meses de experiência em carteira ou informal e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 1.817,20 .

: seis meses de experiência em carteira ou informal e disponibilidade para viagens. Salário: . 1 vaga temporária (105 dias) – Caldeireiro [Cód. 9198756] : seis meses de experiência, ensino médio completo, curso IRATA e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 3.300,00 .

: seis meses de experiência, ensino médio completo, curso IRATA e disponibilidade para viagens. Salário: . 4 vagas – Caldeireiro [Cód. 9135520] : seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: R$ 2.900,00 .

: seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: . 3 vagas – Caldeireiro [Cód. 9179828] : seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: R$ 3.083,00 .

: seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: . 3 vagas – Camareira de hotel [Cód. 9193883] : seis meses de experiência, ensino médio completo e disponibilidade para escala 12×36. Salário: R$ 1.860,00 .

: seis meses de experiência, ensino médio completo e disponibilidade para escala 12×36. Salário: . 1 vaga – Camareira de hotel [Cód. 9186304] : seis meses de experiência e disponibilidade de horários. Salário: R$ 1.882,69 .

: seis meses de experiência e disponibilidade de horários. Salário: . 2 vagas – Carpinteiro [Cód. 9219568] : seis meses de experiência e ensino fundamental completo. Salário: R$ 2.800,00 .

: seis meses de experiência e ensino fundamental completo. Salário: . 2 vagas – Conferente de mercadoria [Cód. 9165843] : seis meses de experiência e ensino médio completo ou cursando. Salário: R$ 2.300,00 .

: seis meses de experiência e ensino médio completo ou cursando. Salário: . 3 vagas – Consultor de vendas [Cód. 9196632] : seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: R$ 1.621,00 .

: seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: . 1 vaga – Cozinheiro geral [Cód. 9122330] : seis meses de experiência e disponibilidade de horários. Salário: R$ 1.882,69 .

: seis meses de experiência e disponibilidade de horários. Salário: . 20 vagas – Cozinheiro geral [Cód. 9202461] : seis meses de experiência e disponibilidade de horários. Salário: R$ 2.108,56 .

: seis meses de experiência e disponibilidade de horários. Salário: . 1 vaga – Cozinheiro geral [Cód. 9132355] : seis meses de experiência, ensino fundamental completo e disponibilidade para escala 2×2. Salário: R$ 1.995,20 .

: seis meses de experiência, ensino fundamental completo e disponibilidade para escala 2×2. Salário: . 1 vaga – Cuidador de idosos [Cód. 9221767] : seis meses de experiência em carteira ou informal. Salário: R$ 2.500,00 .

: seis meses de experiência em carteira ou informal. Salário: . 5 vagas – Eletricista de manutenção industrial [Cód. 9219746] : seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: R$ 3.600,00 .

: seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: . 1 vaga – Empregada doméstica [Cód. 9217115] : seis meses de experiência em carteira ou informal. Salário: R$ 1.621,00 .

: seis meses de experiência em carteira ou informal. Salário: . 1 vaga – Empregada doméstica [Cód. 9200538] : seis meses de experiência em carteira. Salário: R$ 2.400,00 .

: seis meses de experiência em carteira. Salário: . 1 vaga – Empregada doméstica [Cód. 9217208] : seis meses de experiência em carteira ou informal. Salário: R$ 2.500,00 .

: seis meses de experiência em carteira ou informal. Salário: . 1 vaga – Empregada doméstica [Cód. 9191347] : seis meses de experiência em carteira ou informal. Salário: R$ 2.200,00 .

: seis meses de experiência em carteira ou informal. Salário: . 1 vaga – Empregada doméstica [Cód. 9217094] : seis meses de experiência em carteira ou informal. Salário: R$ 1.621,00 .

: seis meses de experiência em carteira ou informal. Salário: . 2 vagas – Encanador [Cód. 9155767] : seis meses de experiência e ensino fundamental completo. Salário: R$ 2.940,00 .

: seis meses de experiência e ensino fundamental completo. Salário: . 2 vagas – Encanador industrial [Cód. 9179907] : seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: R$ 3.083,00 .

: seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: . 1 vaga – Encarregado de conservação de vias permanentes [Cód. 9174414] : seis meses de experiência em carteira ou informal, ensino fundamental completo e CNH B. Salário: R$ 2.600,00 .

: seis meses de experiência em carteira ou informal, ensino fundamental completo e CNH B. Salário: . 1 vaga – Estoquista [Cód. 9209564] : seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: R$ 2.500,00 .

: seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: . 2 vagas – Fiscal de prevenção de perdas [Cód. 9122641] : ensino médio completo e disponibilidade de horários. Salário: R$ 1.745,00 .

: ensino médio completo e disponibilidade de horários. Salário: . 1 vaga – Gerente comercial [Cód. 9167078] : seis meses de experiência, ensino médio completo, CNH B e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 1.800,00 .

: seis meses de experiência, ensino médio completo, CNH B e disponibilidade para viagens. Salário: . 1 vaga – Gerente comercial [Cód. 9207584] : seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: R$ 1.800,00 .

: seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: . 1 vaga – Gerente geral de vendas [Cód. 9207552] : seis meses de experiência em carteira ou informal e curso Técnico em Administração ou áreas afins. Salário: R$ 2.550,00 .

: seis meses de experiência em carteira ou informal e curso Técnico em Administração ou áreas afins. Salário: . 1 vaga – Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados [Cód. 9182688] : ensino fundamental completo e CNH B. Salário: R$ 1.950,00 .

: ensino fundamental completo e CNH B. Salário: . 1 vaga – Instrutor de informática [Cód. 9207621] : seis meses de experiência em carteira ou informal e curso Técnico em Informática ou áreas afins. Salário: R$ 1.800,00 .

: seis meses de experiência em carteira ou informal e curso Técnico em Informática ou áreas afins. Salário: . 5 vagas – Jardineiro [Cód. 9182175] : seis meses de experiência e ensino fundamental completo. Salário: R$ 1.949,33 .

: seis meses de experiência e ensino fundamental completo. Salário: . 1 vaga – Laboratorista de concreto – auxiliar [Cód. 9191519] : ensino médio completo. Salário: R$ 1.873,00 .

: ensino médio completo. Salário: . 5 vagas – Laboratorista de solos [Cód. 9198522] : seis meses de experiência e ensino fundamental completo. Salário: R$ 2.620,10 .

: seis meses de experiência e ensino fundamental completo. Salário: . 1 vaga – Marceneiro [Cód. 9134965] : seis meses de experiência em carteira ou informal. Salário: R$ 2.800,00 .

: seis meses de experiência em carteira ou informal. Salário: . 1 vaga – Mecânico de auto em geral [Cód. 9192100] : seis meses de experiência, ensino fundamental completo e CNH B. Salário: R$ 1.745,00 + comissão .

: seis meses de experiência, ensino fundamental completo e CNH B. Salário: . 1 vaga – Mecânico de auto em geral [Cód. 9182245] : seis meses de experiência. Salário: R$ 1.700,00 + comissão .

: seis meses de experiência. Salário: . 3 vagas – Mecânico de equipamentos industriais – ajudante [Cód. 9135535] : seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: R$ 1.666,68 .

: seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: . 8 vagas – Mecânico montador [Cód. 9179886] : seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: R$ 2.649,00 .

: seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: . 4 vagas – Mecânico montador [Cód. 9135524] : seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: R$ 2.700,00 .

: seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: . 2 vagas – Montador de andaimes [Cód. 9179932] : seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: R$ 2.400,00 .

: seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: . 2 vagas, meio período – Montador de móveis de madeira – auxiliar [Cód. 9211847] : não exige experiência. Salário: R$ 1.200,00 .

: não exige experiência. Salário: . 1 vaga – Montador de móveis de madeira – auxiliar [Cód. 9211884] : não exige experiência. Salário: R$ 1.900,00 .

: não exige experiência. Salário: . 5 vagas – Motorista carreteiro [Cód. 9186431] : seis meses de experiência, CNH E, curso MOPP e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 3.048,97 .

: seis meses de experiência, CNH E, curso MOPP e disponibilidade para viagens. Salário: . 2 vagas – Motorista de automóveis [Cód. 9217448] : seis meses de experiência, ensino fundamental completo, CNH B e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 2.119,26 .

: seis meses de experiência, ensino fundamental completo, CNH B e disponibilidade para viagens. Salário: . 1 vaga – Motorista de automóveis [Cód. 9217342] : seis meses de experiência em carteira ou informal, ensino médio completo, CNH B e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 2.433,25 .

: seis meses de experiência em carteira ou informal, ensino médio completo, CNH B e disponibilidade para viagens. Salário: . 1 vaga – Motorista de caminhão [Cód. 9134983] : CNH D. Salário: R$ 2.800,00 .

: CNH D. Salário: . 2 vagas – Motorista de caminhão [Cód. 9209879] : seis meses de experiência e CNH D. Salário: R$ 2.954,00 .

: seis meses de experiência e CNH D. Salário: . 2 vagas – Motorista de caminhão [Cód. 9182433] : seis meses de experiência, ensino médio completo, CNH D e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 2.411,00 .

: seis meses de experiência, ensino médio completo, CNH D e disponibilidade para viagens. Salário: . 10 vagas – Motorista de caminhão [Cód. 9137899] : seis meses de experiência, CNH D e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 2.900,00 .

: seis meses de experiência, CNH D e disponibilidade para viagens. Salário: . 1 vaga – Motorista de caminhão guincho pesado com munk [Cód. 9221526] : seis meses de experiência, ensino fundamental completo e CNH D. Salário: R$ 3.425,40 .

: seis meses de experiência, ensino fundamental completo e CNH D. Salário: . 1 vaga – Motorista de caminhão guincho pesado com munk [Cód. 9179608] : seis meses de experiência, ensino médio completo e CNH D. Salário: R$ 3.200,00 .

: seis meses de experiência, ensino médio completo e CNH D. Salário: . 10 vagas – Motorista de ônibus rodoviário [Cód. 9160647] : seis meses de experiência, ensino fundamental completo, CNH D e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 2.800,00 .

: seis meses de experiência, ensino fundamental completo, CNH D e disponibilidade para viagens. Salário: . 1 vaga – Motorista de ônibus rodoviário [Cód. 9219990] : seis meses de experiência, curso de Transporte de Passageiros, CNH D e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 3.536,00 .

: seis meses de experiência, curso de Transporte de Passageiros, CNH D e disponibilidade para viagens. Salário: . 15 vagas – Motorista de ônibus urbano [Cód. 9166927] : CNH D e disponibilidade de horários. Salário: R$ 2.343,00 .

: CNH D e disponibilidade de horários. Salário: . 2 vagas – Oficial de manutenção predial [Cód. 9205091] : não exige experiência. Salário: R$ 2.433,14 .

: não exige experiência. Salário: . 1 vaga – Oficial de serviços gerais [Cód. 9133448] : seis meses de experiência e ensino fundamental completo. Salário: R$ 1.900,00 .

: seis meses de experiência e ensino fundamental completo. Salário: . 1 vaga – Oficial de serviços gerais [Cód. 9174471] : seis meses de experiência em carteira ou informal e ensino fundamental completo. Salário: R$ 2.376,57 .

: seis meses de experiência em carteira ou informal e ensino fundamental completo. Salário: . 2 vagas – Oficial de serviços gerais [Cód. 9133737] : não exige experiência. Salário: R$ 2.000,00 .

: não exige experiência. Salário: . 4 vagas – Oficial de serviços gerais [Cód. 9120558] : não exige experiência. Salário: R$ 1.800,00 .

: não exige experiência. Salário: . 1 vaga – Operador de caixa [Cód. 9195882] : seis meses de experiência em carteira ou informal e ensino médio completo. Salário: R$ 2.000,00 .

: seis meses de experiência em carteira ou informal e ensino médio completo. Salário: . 1 vaga temporária (60 dias) – Operador de empilhadeira [Cód. 9188713] : seis meses de experiência, ensino fundamental completo, CNH B e disponibilidade de horários. Salário: R$ 2.505,04 .

: seis meses de experiência, ensino fundamental completo, CNH B e disponibilidade de horários. Salário: . 5 vagas – Operador de escavadeira [Cód. 9137889] : seis meses de experiência, CNH D e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 4.129,00 .

: seis meses de experiência, CNH D e disponibilidade para viagens. Salário: . 2 vagas – Operador de escavadeira [Cód. 9209848] : seis meses de experiência e CNH D. Salário: R$ 2.954,00 .

: seis meses de experiência e CNH D. Salário: . 5 vagas – Operador de motoniveladora [Cód. 9137880] : seis meses de experiência, CNH D e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 4.129,00 .

: seis meses de experiência, CNH D e disponibilidade para viagens. Salário: . 1 vaga – Operador de retro-escavadeira [Cód. 9219756] : seis meses de experiência, ensino fundamental completo e CNH D. Salário: R$ 3.425,40 .

: seis meses de experiência, ensino fundamental completo e CNH D. Salário: . 5 vagas – Operador de rolo compactador [Cód. 9137871] : seis meses de experiência, CNH B e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 2.900,00 .

: seis meses de experiência, CNH B e disponibilidade para viagens. Salário: . 5 vagas – Operador de trator de esteira [Cód. 9137936] : seis meses de experiência, CNH D e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 4.129,00 .

: seis meses de experiência, CNH D e disponibilidade para viagens. Salário: . 3 vagas – Pedreiro [Cód. 9203147] : seis meses de experiência, ensino fundamental completo e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 3.005,61 .

: seis meses de experiência, ensino fundamental completo e disponibilidade para viagens. Salário: . 12 vagas – Pedreiro [Cód. 9046467] : seis meses de experiência em carteira ou informal e ensino fundamental completo. Salário: R$ 2.940,00 .

: seis meses de experiência em carteira ou informal e ensino fundamental completo. Salário: . 4 vagas – Pedreiro [Cód. 9128939] : seis meses de experiência em carteira ou informal. Salário: R$ 2.762,00 .

: seis meses de experiência em carteira ou informal. Salário: . 4 vagas temporárias (105 dias) – Pintor industrial [Cód. 9198804] : seis meses de experiência, ensino médio completo, curso IRATA e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 2.605,00 .

: seis meses de experiência, ensino médio completo, curso IRATA e disponibilidade para viagens. Salário: . 1 vaga – Professor de inglês [Cód. 9207301] : graduação em Letras – Inglês ou áreas afins. Salário: R$ 1.800,00 .

: graduação em Letras – Inglês ou áreas afins. Salário: . 20 vagas – Rasteleiro de asfalto [Cód. 9203251] : ensino fundamental completo e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 2.321,00 .

: ensino fundamental completo e disponibilidade para viagens. Salário: . 1 vaga – Recepcionista de hotel [Cód. 9122283] : seis meses de experiência e disponibilidade de horários. Salário: R$ 1.882,69 .

: seis meses de experiência e disponibilidade de horários. Salário: . 1 vaga – Recepcionista em geral [Cód. 9137626] : seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: R$ 1.856,00 .

: seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: . 5 vagas – Repositor em supermercados [Cód. 9181991] : ensino fundamental completo e disponibilidade de horários. Salário: R$ 1.828,98 .

: ensino fundamental completo e disponibilidade de horários. Salário: . 3 vagas – Servente de obras [Cód. 9203142] : seis meses de experiência, ensino fundamental completo e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 2.090,85 .

: seis meses de experiência, ensino fundamental completo e disponibilidade para viagens. Salário: . 3 vagas – Servente de obras [Cód. 9129074] : seis meses de experiência em carteira ou informal. Salário: R$ 1.873,00 .

: seis meses de experiência em carteira ou informal. Salário: . 20 vagas – Servente de obras [Cód. 9203261] : ensino fundamental completo e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 2.040,00 .

: ensino fundamental completo e disponibilidade para viagens. Salário: . 20 vagas – Servente de obras [Cód. 9046478] : seis meses de experiência em carteira ou informal, ensino fundamental completo e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 2.200,00 .

: seis meses de experiência em carteira ou informal, ensino fundamental completo e disponibilidade para viagens. Salário: . 1 vaga – Servente de obras [Cód. 9133567] : seis meses de experiência e ensino fundamental completo. Salário: R$ 1.900,00 .

: seis meses de experiência e ensino fundamental completo. Salário: . 1 vaga – Sinaleiro (orientação de guindastes e equipamentos similares) [Cód. 9203609] : seis meses de experiência em carteira ou informal e ensino médio completo. Salário: R$ 2.800,00 .

: seis meses de experiência em carteira ou informal e ensino médio completo. Salário: . 2 vagas – Sinaleiro [Cód. 9180063] : seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: R$ 2.100,00 .

: seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: . 2 vagas temporárias (105 dias) – Soldador [Cód. 9198821] : seis meses de experiência, ensino médio completo, curso IRATA e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 3.200,00 .

: seis meses de experiência, ensino médio completo, curso IRATA e disponibilidade para viagens. Salário: . 1 vaga – Soldador [Cód. 9224113] : seis meses de experiência e ensino fundamental completo. Salário: R$ 3.200,00 .

: seis meses de experiência e ensino fundamental completo. Salário: . 3 vagas – Técnico de carnes e derivados [Cód. 9190668] : seis meses de experiência em carteira ou informal, ensino fundamental completo e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 3.000,00 .

: seis meses de experiência em carteira ou informal, ensino fundamental completo e disponibilidade para viagens. Salário: . 1 vaga – Técnico de manutenção eletrônica [Cód. 9219004] : seis meses de experiência, curso Técnico em Eletrônica ou áreas afins, CNH B e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 2.879,90 .

: seis meses de experiência, curso Técnico em Eletrônica ou áreas afins, CNH B e disponibilidade para viagens. Salário: . 1 vaga – Técnico de matéria-prima e material [Cód. 9179976] : seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: R$ 4.000,00 .

: seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: . 1 vaga – Técnico de operações de telecomunicações [Cód. 9184346] : ensino médio completo, CNH B e carro próprio. Salário: R$ 1.621,00 .

: ensino médio completo, CNH B e carro próprio. Salário: . 1 vaga – Técnico de rede (telecomunicações) [Cód. 9186751] : ensino médio completo, CNH B e carro próprio. Salário: R$ 1.894,73 .

: ensino médio completo, CNH B e carro próprio. Salário: . 1 vaga temporária (105 dias) – Técnico de segurança do trabalho [Cód. 9198864] : seis meses de experiência, curso Técnico em Segurança do Trabalho e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 3.300,00 .

: seis meses de experiência, curso Técnico em Segurança do Trabalho e disponibilidade para viagens. Salário: . 5 vagas – Tratorista agrícola [Cód. 9137912] : seis meses de experiência, CNH B e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 2.900,00 .

: seis meses de experiência, CNH B e disponibilidade para viagens. Salário: . 1 vaga – Vendedor interno [Cód. 9180440] : seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: R$ 1.750,00 + comissão .

: seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: . 1 vaga – Vendedor interno [Cód. 9200471] : seis meses de experiência e ensino fundamental completo. Salário: R$ 1.745,00 .

: seis meses de experiência e ensino fundamental completo. Salário: . 2 vagas – Vendedor interno [Cód. 9207227] : seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: R$ 1.800,00 .

: seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: . 1 vaga – Vendedor pracista [Cód. 9137591] : seis meses de experiência em carteira ou informal, ensino médio completo e CNH B. Salário: R$ 2.000,00 + comissão .

: seis meses de experiência em carteira ou informal, ensino médio completo e CNH B. Salário: . 1 vaga – Vendedor pracista [Cód. 9200048] : seis meses de experiência, ensino médio completo, CNH B e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 3.000,00 .

: seis meses de experiência, ensino médio completo, CNH B e disponibilidade para viagens. Salário: . 1 vaga – Vendedor pracista [Cód. 9198116]: seis meses de experiência, ensino médio completo, veículo próprio, CNH compatível e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 1.602,37 + comissão.

Como se candidatar

Os interessados devem comparecer ao Sine de Araxá munidos da Carteira de Trabalho e de todos os documentos exigidos para a vaga.

O Sine informa que o salário divulgado corresponde ao valor-base. Benefícios, condições de trabalho e outras informações são repassados pessoalmente no momento do atendimento.

As vagas estão sujeitas a preenchimento e alterações conforme o andamento dos processos seletivos.