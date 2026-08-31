Sine de Araxá oferece 434 vagas de emprego nesta segunda-feira

O Sine de Araxá disponibiliza 434 vagas de emprego nesta segunda-feira (31). A relação reúne oportunidades para profissionais com diferentes níveis de escolaridade e experiência, além de vagas que não exigem experiência anterior.
Também estão disponíveis oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência e vagas temporárias. Os salários informados pelo Sine correspondem ao valor-base, e demais informações sobre benefícios e condições de trabalho são repassadas durante o atendimento.
Vagas para diversidade e inclusão
- 5 vagas – Auxiliar de limpeza [Cód. 9129263]: exclusiva para pessoas com deficiência. Exige ensino fundamental completo. Salário: R$ 1.691,80.
- 1 vaga – Auxiliar de limpeza [Cód. 9047239]: exclusiva para pessoas com deficiência. Exige seis meses de experiência em carteira e ensino fundamental completo. Salário: R$ 1.783,10.
Vagas para ampla concorrência
- 1 vaga – Açougueiro [Cód. 9212634]: seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: R$ 3.000,00.
- 2 vagas – Açougueiro [Cód. 9207839]: seis meses de experiência e ensino fundamental completo. Salário: R$ 3.000,00.
- 2 vagas – Açougueiro [Cód. 9103704]: seis meses de experiência, ensino fundamental completo e disponibilidade de horários. Salário: R$ 2.450,00.
- 2 vagas – Açougueiro [Cód. 9122594]: seis meses de experiência, ensino médio completo e disponibilidade de horários. Salário: R$ 2.275,91.
- 1 vaga temporária (90 dias) – Administrador hospitalar [Cód. 9221889]: seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: R$ 3.438,63.
- 8 vagas – Agente de trânsito (monitor da zona azul) [Cód. 9133863]: ensino médio completo. Salário: R$ 1.700,00.
- 2 vagas – Ajudante de açougueiro [Cód. 9122605]: ensino médio completo e disponibilidade de horários. Salário: R$ 1.745,00.
- 1 vaga – Ajudante de açougueiro [Cód. 9024446]: ensino médio completo. Salário: R$ 1.800,00.
- 10 vagas – Ajudante de carga e descarga de mercadoria [Cód. 9188172]: não exige experiência. Salário: R$ 2.336,55.
- 2 vagas – Ajudante de obras [Cód. 9140175]: disponibilidade para viagens. Salário: R$ 1.691,80.
- 7 vagas – Ajudante de obras [Cód. 9179657]: seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: R$ 1.743,00.
- 10 vagas – Ajudante de obras [Cód. 9194084]: seis meses de experiência em carteira ou informal e ensino fundamental completo. Salário: R$ 2.274,80.
- 8 vagas – Ajudante de obras [Cód. 9219486]: seis meses de experiência em carteira ou informal e ensino fundamental completo. Salário: R$ 1.771,00.
- 2 vagas – Ajudante de obras [Cód. 9151937]: ensino fundamental completo. Salário: R$ 1.740,00.
- 2 vagas – Ajustador mecânico [Cód. 9179714]: seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: R$ 3.083,00.
- 1 vaga – Auxiliar administrativo [Cód. 9207596]: seis meses de experiência e curso Técnico em Administração ou áreas afins. Salário: R$ 1.800,00.
- 4 vagas – Auxiliar de conservação de obras civis [Cód. 9224054]: ensino fundamental completo e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 1.990,62.
- 1 vaga – Auxiliar de cozinha [Cód. 9212501]: seis meses de experiência em carteira ou informal e ensino fundamental completo. Salário: R$ 1.882,68.
- 2 vagas – Auxiliar de encanador [Cód. 9155853]: seis meses de experiência e ensino fundamental completo. Salário: R$ 2.200,00.
- 2 vagas – Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes [Cód. 9135103]: seis meses de experiência em carteira ou informal. Salário: R$ 2.294,91.
- 5 vagas – Auxiliar de laboratorista de solo [Cód. 9198524]: ensino fundamental completo. Salário: R$ 1.684,10.
- 3 vagas – Auxiliar de laboratorista (indústria) [Cód. 9178870]: ensino médio completo ou cursando, CNH B e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 1.692,00.
- 3 vagas – Auxiliar de lavanderia [Cód. 9200750]: seis meses de experiência, ensino fundamental completo e disponibilidade para escala 12×36. Salário: R$ 1.814,18.
- 1 vaga – Auxiliar de limpeza [Cód. 9202916]: disponibilidade de horários. Salário: R$ 1.800,00.
- 2 vagas – Auxiliar de limpeza [Cód. 9135514]: seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: R$ 1.854,60.
- 1 vaga – Auxiliar de limpeza [Cód. 9219661]: ensino fundamental completo. Salário: R$ 1.771,00.
- 2 vagas – Auxiliar de limpeza [Cód. 9122628]: ensino fundamental completo e disponibilidade de horários. Salário: R$ 1.758,18.
- 4 vagas – Auxiliar de linha de produção [Cód. 9208108]: não exige experiência. Salário: R$ 1.872,22.
- 1 vaga – Auxiliar de mecânico de autos [Cód. 9209760]: ensino médio completo e CNH B. Salário: R$ 1.750,00.
- 1 vaga – Auxiliar de topógrafo [Cód. 9179783]: seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: R$ 2.100,00.
- 1 vaga – Auxiliar de torneiro mecânico [Cód. 9167944]: ensino fundamental completo. Salário: R$ 1.950,00.
- 1 vaga – Auxiliar em saúde bucal [Cód. 9170486]: seis meses de experiência em carteira ou informal. Salário: R$ 2.200,00.
- 20 vagas – Auxiliar geral de conservação de vias permanentes [Cód. 9146441]: ensino fundamental completo. Salário: R$ 2.155,44.
- 2 vagas – Balconista de açougue [Cód. 9122677]: seis meses de experiência, ensino médio completo e disponibilidade de horários. Salário: R$ 1.758,18.
- 2 vagas – Bombeiro hidráulico [Cód. 9140151]: seis meses de experiência em carteira ou informal e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 1.817,20.
- 1 vaga temporária (105 dias) – Caldeireiro [Cód. 9198756]: seis meses de experiência, ensino médio completo, curso IRATA e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 3.300,00.
- 4 vagas – Caldeireiro [Cód. 9135520]: seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: R$ 2.900,00.
- 3 vagas – Caldeireiro [Cód. 9179828]: seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: R$ 3.083,00.
- 3 vagas – Camareira de hotel [Cód. 9193883]: seis meses de experiência, ensino médio completo e disponibilidade para escala 12×36. Salário: R$ 1.860,00.
- 1 vaga – Camareira de hotel [Cód. 9186304]: seis meses de experiência e disponibilidade de horários. Salário: R$ 1.882,69.
- 2 vagas – Carpinteiro [Cód. 9219568]: seis meses de experiência e ensino fundamental completo. Salário: R$ 2.800,00.
- 2 vagas – Conferente de mercadoria [Cód. 9165843]: seis meses de experiência e ensino médio completo ou cursando. Salário: R$ 2.300,00.
- 3 vagas – Consultor de vendas [Cód. 9196632]: seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: R$ 1.621,00.
- 1 vaga – Cozinheiro geral [Cód. 9122330]: seis meses de experiência e disponibilidade de horários. Salário: R$ 1.882,69.
- 20 vagas – Cozinheiro geral [Cód. 9202461]: seis meses de experiência e disponibilidade de horários. Salário: R$ 2.108,56.
- 1 vaga – Cozinheiro geral [Cód. 9132355]: seis meses de experiência, ensino fundamental completo e disponibilidade para escala 2×2. Salário: R$ 1.995,20.
- 1 vaga – Cuidador de idosos [Cód. 9221767]: seis meses de experiência em carteira ou informal. Salário: R$ 2.500,00.
- 5 vagas – Eletricista de manutenção industrial [Cód. 9219746]: seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: R$ 3.600,00.
- 1 vaga – Empregada doméstica [Cód. 9217115]: seis meses de experiência em carteira ou informal. Salário: R$ 1.621,00.
- 1 vaga – Empregada doméstica [Cód. 9200538]: seis meses de experiência em carteira. Salário: R$ 2.400,00.
- 1 vaga – Empregada doméstica [Cód. 9217208]: seis meses de experiência em carteira ou informal. Salário: R$ 2.500,00.
- 1 vaga – Empregada doméstica [Cód. 9191347]: seis meses de experiência em carteira ou informal. Salário: R$ 2.200,00.
- 1 vaga – Empregada doméstica [Cód. 9217094]: seis meses de experiência em carteira ou informal. Salário: R$ 1.621,00.
- 2 vagas – Encanador [Cód. 9155767]: seis meses de experiência e ensino fundamental completo. Salário: R$ 2.940,00.
- 2 vagas – Encanador industrial [Cód. 9179907]: seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: R$ 3.083,00.
- 1 vaga – Encarregado de conservação de vias permanentes [Cód. 9174414]: seis meses de experiência em carteira ou informal, ensino fundamental completo e CNH B. Salário: R$ 2.600,00.
- 1 vaga – Estoquista [Cód. 9209564]: seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: R$ 2.500,00.
- 2 vagas – Fiscal de prevenção de perdas [Cód. 9122641]: ensino médio completo e disponibilidade de horários. Salário: R$ 1.745,00.
- 1 vaga – Gerente comercial [Cód. 9167078]: seis meses de experiência, ensino médio completo, CNH B e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 1.800,00.
- 1 vaga – Gerente comercial [Cód. 9207584]: seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: R$ 1.800,00.
- 1 vaga – Gerente geral de vendas [Cód. 9207552]: seis meses de experiência em carteira ou informal e curso Técnico em Administração ou áreas afins. Salário: R$ 2.550,00.
- 1 vaga – Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados [Cód. 9182688]: ensino fundamental completo e CNH B. Salário: R$ 1.950,00.
- 1 vaga – Instrutor de informática [Cód. 9207621]: seis meses de experiência em carteira ou informal e curso Técnico em Informática ou áreas afins. Salário: R$ 1.800,00.
- 5 vagas – Jardineiro [Cód. 9182175]: seis meses de experiência e ensino fundamental completo. Salário: R$ 1.949,33.
- 1 vaga – Laboratorista de concreto – auxiliar [Cód. 9191519]: ensino médio completo. Salário: R$ 1.873,00.
- 5 vagas – Laboratorista de solos [Cód. 9198522]: seis meses de experiência e ensino fundamental completo. Salário: R$ 2.620,10.
- 1 vaga – Marceneiro [Cód. 9134965]: seis meses de experiência em carteira ou informal. Salário: R$ 2.800,00.
- 1 vaga – Mecânico de auto em geral [Cód. 9192100]: seis meses de experiência, ensino fundamental completo e CNH B. Salário: R$ 1.745,00 + comissão.
- 1 vaga – Mecânico de auto em geral [Cód. 9182245]: seis meses de experiência. Salário: R$ 1.700,00 + comissão.
- 3 vagas – Mecânico de equipamentos industriais – ajudante [Cód. 9135535]: seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: R$ 1.666,68.
- 8 vagas – Mecânico montador [Cód. 9179886]: seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: R$ 2.649,00.
- 4 vagas – Mecânico montador [Cód. 9135524]: seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: R$ 2.700,00.
- 2 vagas – Montador de andaimes [Cód. 9179932]: seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: R$ 2.400,00.
- 2 vagas, meio período – Montador de móveis de madeira – auxiliar [Cód. 9211847]: não exige experiência. Salário: R$ 1.200,00.
- 1 vaga – Montador de móveis de madeira – auxiliar [Cód. 9211884]: não exige experiência. Salário: R$ 1.900,00.
- 5 vagas – Motorista carreteiro [Cód. 9186431]: seis meses de experiência, CNH E, curso MOPP e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 3.048,97.
- 2 vagas – Motorista de automóveis [Cód. 9217448]: seis meses de experiência, ensino fundamental completo, CNH B e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 2.119,26.
- 1 vaga – Motorista de automóveis [Cód. 9217342]: seis meses de experiência em carteira ou informal, ensino médio completo, CNH B e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 2.433,25.
- 1 vaga – Motorista de caminhão [Cód. 9134983]: CNH D. Salário: R$ 2.800,00.
- 2 vagas – Motorista de caminhão [Cód. 9209879]: seis meses de experiência e CNH D. Salário: R$ 2.954,00.
- 2 vagas – Motorista de caminhão [Cód. 9182433]: seis meses de experiência, ensino médio completo, CNH D e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 2.411,00.
- 10 vagas – Motorista de caminhão [Cód. 9137899]: seis meses de experiência, CNH D e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 2.900,00.
- 1 vaga – Motorista de caminhão guincho pesado com munk [Cód. 9221526]: seis meses de experiência, ensino fundamental completo e CNH D. Salário: R$ 3.425,40.
- 1 vaga – Motorista de caminhão guincho pesado com munk [Cód. 9179608]: seis meses de experiência, ensino médio completo e CNH D. Salário: R$ 3.200,00.
- 10 vagas – Motorista de ônibus rodoviário [Cód. 9160647]: seis meses de experiência, ensino fundamental completo, CNH D e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 2.800,00.
- 1 vaga – Motorista de ônibus rodoviário [Cód. 9219990]: seis meses de experiência, curso de Transporte de Passageiros, CNH D e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 3.536,00.
- 15 vagas – Motorista de ônibus urbano [Cód. 9166927]: CNH D e disponibilidade de horários. Salário: R$ 2.343,00.
- 2 vagas – Oficial de manutenção predial [Cód. 9205091]: não exige experiência. Salário: R$ 2.433,14.
- 1 vaga – Oficial de serviços gerais [Cód. 9133448]: seis meses de experiência e ensino fundamental completo. Salário: R$ 1.900,00.
- 1 vaga – Oficial de serviços gerais [Cód. 9174471]: seis meses de experiência em carteira ou informal e ensino fundamental completo. Salário: R$ 2.376,57.
- 2 vagas – Oficial de serviços gerais [Cód. 9133737]: não exige experiência. Salário: R$ 2.000,00.
- 4 vagas – Oficial de serviços gerais [Cód. 9120558]: não exige experiência. Salário: R$ 1.800,00.
- 1 vaga – Operador de caixa [Cód. 9195882]: seis meses de experiência em carteira ou informal e ensino médio completo. Salário: R$ 2.000,00.
- 1 vaga temporária (60 dias) – Operador de empilhadeira [Cód. 9188713]: seis meses de experiência, ensino fundamental completo, CNH B e disponibilidade de horários. Salário: R$ 2.505,04.
- 5 vagas – Operador de escavadeira [Cód. 9137889]: seis meses de experiência, CNH D e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 4.129,00.
- 2 vagas – Operador de escavadeira [Cód. 9209848]: seis meses de experiência e CNH D. Salário: R$ 2.954,00.
- 5 vagas – Operador de motoniveladora [Cód. 9137880]: seis meses de experiência, CNH D e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 4.129,00.
- 1 vaga – Operador de retro-escavadeira [Cód. 9219756]: seis meses de experiência, ensino fundamental completo e CNH D. Salário: R$ 3.425,40.
- 5 vagas – Operador de rolo compactador [Cód. 9137871]: seis meses de experiência, CNH B e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 2.900,00.
- 5 vagas – Operador de trator de esteira [Cód. 9137936]: seis meses de experiência, CNH D e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 4.129,00.
- 3 vagas – Pedreiro [Cód. 9203147]: seis meses de experiência, ensino fundamental completo e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 3.005,61.
- 12 vagas – Pedreiro [Cód. 9046467]: seis meses de experiência em carteira ou informal e ensino fundamental completo. Salário: R$ 2.940,00.
- 4 vagas – Pedreiro [Cód. 9128939]: seis meses de experiência em carteira ou informal. Salário: R$ 2.762,00.
- 4 vagas temporárias (105 dias) – Pintor industrial [Cód. 9198804]: seis meses de experiência, ensino médio completo, curso IRATA e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 2.605,00.
- 1 vaga – Professor de inglês [Cód. 9207301]: graduação em Letras – Inglês ou áreas afins. Salário: R$ 1.800,00.
- 20 vagas – Rasteleiro de asfalto [Cód. 9203251]: ensino fundamental completo e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 2.321,00.
- 1 vaga – Recepcionista de hotel [Cód. 9122283]: seis meses de experiência e disponibilidade de horários. Salário: R$ 1.882,69.
- 1 vaga – Recepcionista em geral [Cód. 9137626]: seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: R$ 1.856,00.
- 5 vagas – Repositor em supermercados [Cód. 9181991]: ensino fundamental completo e disponibilidade de horários. Salário: R$ 1.828,98.
- 3 vagas – Servente de obras [Cód. 9203142]: seis meses de experiência, ensino fundamental completo e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 2.090,85.
- 3 vagas – Servente de obras [Cód. 9129074]: seis meses de experiência em carteira ou informal. Salário: R$ 1.873,00.
- 20 vagas – Servente de obras [Cód. 9203261]: ensino fundamental completo e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 2.040,00.
- 20 vagas – Servente de obras [Cód. 9046478]: seis meses de experiência em carteira ou informal, ensino fundamental completo e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 2.200,00.
- 1 vaga – Servente de obras [Cód. 9133567]: seis meses de experiência e ensino fundamental completo. Salário: R$ 1.900,00.
- 1 vaga – Sinaleiro (orientação de guindastes e equipamentos similares) [Cód. 9203609]: seis meses de experiência em carteira ou informal e ensino médio completo. Salário: R$ 2.800,00.
- 2 vagas – Sinaleiro [Cód. 9180063]: seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: R$ 2.100,00.
- 2 vagas temporárias (105 dias) – Soldador [Cód. 9198821]: seis meses de experiência, ensino médio completo, curso IRATA e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 3.200,00.
- 1 vaga – Soldador [Cód. 9224113]: seis meses de experiência e ensino fundamental completo. Salário: R$ 3.200,00.
- 3 vagas – Técnico de carnes e derivados [Cód. 9190668]: seis meses de experiência em carteira ou informal, ensino fundamental completo e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 3.000,00.
- 1 vaga – Técnico de manutenção eletrônica [Cód. 9219004]: seis meses de experiência, curso Técnico em Eletrônica ou áreas afins, CNH B e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 2.879,90.
- 1 vaga – Técnico de matéria-prima e material [Cód. 9179976]: seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: R$ 4.000,00.
- 1 vaga – Técnico de operações de telecomunicações [Cód. 9184346]: ensino médio completo, CNH B e carro próprio. Salário: R$ 1.621,00.
- 1 vaga – Técnico de rede (telecomunicações) [Cód. 9186751]: ensino médio completo, CNH B e carro próprio. Salário: R$ 1.894,73.
- 1 vaga temporária (105 dias) – Técnico de segurança do trabalho [Cód. 9198864]: seis meses de experiência, curso Técnico em Segurança do Trabalho e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 3.300,00.
- 5 vagas – Tratorista agrícola [Cód. 9137912]: seis meses de experiência, CNH B e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 2.900,00.
- 1 vaga – Vendedor interno [Cód. 9180440]: seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: R$ 1.750,00 + comissão.
- 1 vaga – Vendedor interno [Cód. 9200471]: seis meses de experiência e ensino fundamental completo. Salário: R$ 1.745,00.
- 2 vagas – Vendedor interno [Cód. 9207227]: seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário: R$ 1.800,00.
- 1 vaga – Vendedor pracista [Cód. 9137591]: seis meses de experiência em carteira ou informal, ensino médio completo e CNH B. Salário: R$ 2.000,00 + comissão.
- 1 vaga – Vendedor pracista [Cód. 9200048]: seis meses de experiência, ensino médio completo, CNH B e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 3.000,00.
- 1 vaga – Vendedor pracista [Cód. 9198116]: seis meses de experiência, ensino médio completo, veículo próprio, CNH compatível e disponibilidade para viagens. Salário: R$ 1.602,37 + comissão.
Como se candidatar
Os interessados devem comparecer ao Sine de Araxá munidos da Carteira de Trabalho e de todos os documentos exigidos para a vaga.
O Sine informa que o salário divulgado corresponde ao valor-base. Benefícios, condições de trabalho e outras informações são repassados pessoalmente no momento do atendimento.
As vagas estão sujeitas a preenchimento e alterações conforme o andamento dos processos seletivos.