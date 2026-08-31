Unidades de saúde de Araxá passam a contar com dias fixos de atendimento com horário estendido

Cinco Unidades Saúde da Família (USF’s) de Araxá passam a contar, a partir desta terça-feira (1º), com um dia fixo na semana de atendimento estendido até as 19h. A medida faz parte do projeto Saúde do Trabalhador em Ação e busca ampliar o acesso aos serviços da Atenção Primária, principalmente para pessoas que trabalham durante o horário convencional de funcionamento.

A primeira unidade a adotar o horário estendido será a Unioeste, a partir desta terça-feira (1º). Na quarta-feira (2), será a vez da USF Max Neumann. A partir de quinta-feira (3), Uninordeste e Unisse também passam a funcionar até as 19h em um dia fixo da semana. Já a Unicentro inicia o atendimento ampliado às segundas-feiras a partir do dia 14 de setembro.

Durante o horário estendido, serão oferecidos atendimentos médicos com clínico geral, serviços de enfermagem, vacinação e visitas dos agentes comunitários de saúde. Entre os procedimentos de enfermagem estão curativos, aplicação de medicamentos injetáveis e coleta de exame citopatológico, além de outros cuidados de rotina realizados pelas equipes das unidades.

Das 17h às 19h, os atendimentos serão realizados tanto por agendamento quanto por livre demanda. O usuário também poderá procurar ou entrar em contato com a unidade para verificar a possibilidade de agendar uma consulta. Nos casos de livre demanda, a equipe de enfermagem fará a triagem para direcionar o atendimento conforme a necessidade.

De acordo com a coordenadora das Estratégias Saúde da Família, Natália Lima, a proposta é facilitar o acesso de quem encontra dificuldade em buscar atendimento durante o horário comercial. “A ampliação do horário permite que mais pessoas consigam procurar a unidade sem precisar comprometer a rotina de trabalho ou outros compromissos do dia. A intenção é aproximar ainda mais os serviços de saúde da população e ampliar as possibilidades de atendimento”, explica.

Confira os dias de atendimento estendido

• Unioeste: todas as terças-feiras, a partir de 1º de setembro

• USF Max Neumann: todas as quartas-feiras, a partir de 2 de setembro

• Uninordeste: todas as quintas-feiras, a partir de 3 de setembro

• Unisse: todas as quintas-feiras, a partir de 3 de setembro

• Unicentro: todas as segundas-feiras, a partir de 14 de setembro