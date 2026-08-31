Prêmio CBMM de Ciência e Tecnologia 2026 reconhece pesquisadores com contribuições para a saúde e a inovação na agricultura

A CBMM, líder global na produção e comercialização de produtos de Nióbio, anuncia os vencedores da oitava edição do Prêmio CBMM de Ciência e Tecnologia. Com o tema “Para quem busca o porquê das coisas”, a premiação reconhece profissionais que contribuem com o avanço científico e tecnológico brasileiro e para a geração de impactos relevantes para a sociedade.

Na categoria Ciência, o vencedor é o Prof. Dr. Jorge Kalil, professor titular de Imunologia Clínica e Alergia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), diretor do Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração (InCor) e referência internacional em Imunologia. Sua trajetória de pesquisa é dedicada à compreensão dos mecanismos que regulam a resposta do sistema imune, contribuindo para explicar como o organismo distingue o que lhe é próprio daquilo que lhe é estranho.

Ao longo de sua carreira, Kalil contribuiu para ampliar o conhecimento sobre os mecanismos de rejeição e tolerância em transplantes de órgãos e sobre como microrganismos podem desencadear alterações na resposta imunológica associadas a doenças autoimunes. Kalil é coordenador de pesquisa em xenotransplante, iniciativa da USP voltada ao desenvolvimento de xenotransplante no país. Seus estudos também abrangem doenças infecciosas e o desenvolvimento de vacinas, com pesquisas voltadas a estreptococo, HIV, dengue e Covid-19.

“A imunologia nos ajuda a compreender um dos desafios mais complexos da biologia: como o organismo reconhece o que é próprio e o que é estranho e, a partir disso, constrói uma resposta adequada. Entender esses mecanismos é fundamental para avançarmos em áreas como transplantes, doenças autoimunes e infecciosas e desenvolvimento de vacinas. É uma satisfação receber o reconhecimento pelo Prêmio CBMM, que valoriza a ciência e sua capacidade de ampliar as fronteiras do conhecimento e gerar novas possibilidades para a sociedade”, afirma Prof. Dr. Jorge Kalil.

Na categoria Tecnologia, o reconhecimento é para a Dra. Christiane Abreu de Oliveira Paiva, pesquisadora da Embrapa Milho e Sorgo na área de Microbiologia e referência no desenvolvimento de soluções biológicas para a agricultura. Seu trabalho é voltado ao estudo de microrganismos capazes de ampliar a disponibilidade de nutrientes para as plantas, estimular seu crescimento e auxiliar no controle de doenças, promovendo uma agricultura mais eficiente e sustentável.

Uma de suas principais contribuições foi liderar a pesquisa que resultou no BiomaPHOS, primeiro produto biológico brasileiro para disponibilização de fósforo à base de microrganismos solubilizadores de fosfato. Esses microrganismos atuam sobre o fósforo presente no solo e o tornam mais disponível para as plantas, reduzindo a dependência de fontes minerais convencionais e ampliando as possibilidades de uso de soluções biológicas na agricultura. Christiane também liderou a pesquisa que deu origem ao Eficaz Control, biofungicida desenvolvido para o controle de patógenos presentes no solo e lançado comercialmente em 2025. O trabalho amplia a aplicação de microrganismos na agricultura, utilizando mecanismos biológicos para combater doenças que afetam as plantas.

“Quando uma descoberta sai do laboratório e chega ao campo, ela ganha uma dimensão ainda maior: passa a fazer parte da realidade de quem produz alimentos e enfrenta, todos os dias, os desafios da agricultura. O Prêmio CBMM de Ciência e Tecnologia representa um reconhecimento a esse caminho e reforça o potencial da ciência brasileira para gerar soluções para o futuro”, afirma Dra. Christiane Abreu de Oliveira Paiva.

“Valorizar a ciência e a tecnologia é, sobretudo, valorizar as pessoas que tornam esses avanços possíveis. Como uma empresa que investe continuamente em pesquisa e desenvolvimento, a CBMM tem orgulho de reconhecer profissionais – como Prof. Dr. Jorge Kalil e Dra. Christiane Abreu de Oliveira Paiva – que dedicam suas carreiras à busca por novos conhecimentos e contribuem para fortalecer o ecossistema de ciência, tecnologia e inovação do Brasil”, destaca Ricardo Lima, CEO da CBMM.

Sobre o Prêmio CBMM de Ciência e Tecnologia

Criado em 2019, o Prêmio CBMM de Ciência e Tecnologia já recebeu mais de 6 mil inscrições e se consolidou como uma das mais relevantes iniciativas de fomento à pesquisa e à inovação no país. A premiação contempla duas categorias: Ciência – voltada a pesquisadores cujos trabalhos ampliam as fronteiras do conhecimento e projetam o Brasil no cenário internacional; e Tecnologia – que reconhece profissionais responsáveis pelo desenvolvimento de soluções inovadoras com aplicações em produtos ou métodos de uso pela sociedade e impacto relevante. Os dois vencedores recebem R$ 700 mil cada.

A avaliação das candidaturas é conduzida por uma comissão julgadora independente, formada por especialistas de reconhecida atuação nas áreas contempladas pelo prêmio. O processo considera a relevância e a qualidade das contribuições apresentadas, além de seu potencial de impacto para a ciência, a tecnologia e o desenvolvimento do país.

Conheça os vencedores da edição 2026

Prof. Dr. Jorge Kalil – USP – Vencedor da categoria Ciência

Formado em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Jorge Kalil realizou mestrado e doutorado em Imunologia e Imunogenética na Universidade de Paris, no laboratório de Jean Dausset, vencedor do Prêmio Nobel de Medicina de 1980. É pesquisador 1A do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Nacional de Medicina. Sua produção científica reúne mais de 800 registros na plataforma Web of Science e diversas patentes.

Entre suas contribuições institucionais, foi fundador e primeiro presidente da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, diretor do Instituto Butantan e presidente do InCor, além de ter ocupado posições de liderança em organizações científicas nacionais e internacionais. Sua atuação combina pesquisa, formação de novos cientistas e articulação institucional em torno do avanço da imunologia no Brasil.

Dra. Christiane Abreu de Oliveira Paiva – Embrapa Milho e Sorgo – Vencedora da categoria Tecnologia

Agrônoma pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), Christiane possui mestrado e doutorado em Interação Planta-Microrganismos pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). É pesquisadora da Embrapa Milho e Sorgo e bolsista de produtividade do CNPq. Ao longo de sua carreira, também atuou na formação de profissionais e pesquisadores, como professora de graduação e pós-graduação, além de coordenar e participar de projetos nacionais e internacionais de pesquisa e desenvolvimento tecnológico em áreas como biofertilizantes, inoculantes, controle biológico de doenças e microrganismos promotores do crescimento das plantas.

O impacto de seu trabalho também é reconhecido por instituições científicas e do setor produtivo. Em 2024, foi a primeira pessoa a receber a Medalha Insígnia Johanna Döbereiner de Liderança Científica Nacional, concedida pela Embrapa e pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Em 2025, recebeu o BRICS Solutions Awards, na categoria Bioeconomia, pelo desenvolvimento de soluções relacionadas à agricultura e ao desenvolvimento sustentável. Em 2023, foi homenageada na Agrishow por sua contribuição ao agronegócio nacional.

Sobre a CBMM

Líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, a CBMM atende mais de 500 clientes em 50 países. Com sede no Brasil e escritórios regionais na Holanda, Singapura, Suíça e Estados Unidos, a companhia fornece tecnologia aos setores de infraestrutura, mobilidade, aeroespacial, saúde e energia. Desde a sua fundação, há mais de sete décadas, a CBMM desenvolve projetos no Brasil e em diversos países do mundo para fomentar a adoção da tecnologia do Nióbio por diversas indústrias. Para suportar seus planos de crescimento por meio da diversificação, a empresa tem uma atuação focada na pesquisa e no desenvolvimento de novas aplicações, seja na siderurgia ou em novos materiais, atuando através de parcerias com clientes, instituições de pesquisas e investimentos estratégicos em empresas e startups.