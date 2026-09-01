Dançaraxá celebra 25 anos com edição histórica e recorde de participantes

Araxá se prepara para receber, a partir da próxima quinta-feira (3), uma edição histórica do Dançaraxá. Em seu 25º aniversário, o festival amplia a programação e chega a números recordes: serão cerca de 2 mil bailarinos, 90 grupos, representantes de 30 cidades de cinco estados brasileiros, e mais de 800 coreografias apresentadas ao público.

Considerado um dos principais festivais competitivos de dança do país, o Dançaraxá será realizado de 3 a 7 de setembro, no Teatro CBMM, no Centro Cultural do Uniaraxá. A programação reúne diferentes estilos, como ballet, jazz, sapateado, neoclássico, estilo livre, danças urbanas, dança do ventre e dança contemporânea.

Para a coordenadora do evento, Tassiana Araújo, chegar à 25ª edição representa o resultado de uma trajetória construída coletivamente ao longo dos anos.

“É uma história construída por muitas mãos, bailarinos, professores, coreógrafos, diretores, jurados, parceiros, patrocinadores, equipes de trabalho e do público que acreditou no festival e cresceu junto com ele. Isso mostra que o festival continua vivo, relevante e em constante crescimento.”

Avaliação reúne profissionais de destaque

A edição comemorativa também contará com um corpo de jurados formado por seis profissionais com atuação em companhias de dança no Brasil e no exterior: Alan Keller, Bruna Miragaia, Cristina Cará, Fellipe Camaroto, Fran Manson e Lucas Mendes.

As apresentações serão avaliadas a partir de critérios como técnica, coreografia, sincronia com a música, expressão artística e figurino.

Para Fellipe Camaroto, participar do julgamento vai muito além de analisar o desempenho técnico dos bailarinos. Ele define a experiência como um exercício de responsabilidade emocional diante das histórias e trajetórias de cada participante. “É sentar diante de cada coreografia sabendo que ali não está apenas um número, está uma história. Meses de ensaio, expectativas, medos e sonhos.”

Segundo o jurado, cada apresentação carrega uma trajetória própria e merece ser observada para além de eventuais erros ou acertos. “Por trás de um erro, existe esforço. E por trás de cada acerto, existe coragem.”

Premiação está entre as maiores dos festivais competitivos

Além da experiência de subir ao palco e da disputa entre grupos e bailarinos, o Dançaraxá oferece uma das maiores premiações entre os festivais competitivos de dança do país.

O melhor grupo receberá R$ 8 mil. Já os vencedores das categorias de melhor bailarina, melhor bailarino, grupo destaque e coreografia receberão R$ 2 mil cada, além dos troféus. A proposta é transformar o festival em um espaço de encontro entre artistas, profissionais da dança e público, criando oportunidades para novos talentos e contribuindo para o desenvolvimento de carreiras no setor.

Festival movimenta turismo e economia de Araxá

Ao longo de suas 25 edições, o Dançaraxá também se consolidou como um dos eventos que integram o calendário turístico de Araxá. A expectativa é de que a presença de milhares de participantes e acompanhantes movimente diferentes setores da economia local, especialmente hotelaria, alimentação, comércio e serviços.

A idealizadora e organizadora do festival, Elaine Borges, destaca justamente esse impacto para o município. “Movimenta a economia local, gera impactos positivos para o setor hoteleiro e o comércio, que comemoram o aumento expressivo de visitantes durante o período.”

Com participantes vindos de cinco estados e 30 cidades, a edição comemorativa reforça o papel do festival como um evento que ultrapassa os limites do palco e projeta Araxá como destino cultural e turístico.

Entrada gratuita e transmissão ao vivo

A entrada para o Dançaraxá é gratuita, respeitando a capacidade do Teatro CBMM. Para ampliar o acesso ao público, será instalado um telão na área externa do Centro Cultural do Uniaraxá, permitindo que as pessoas acompanhem as apresentações mesmo quando a lotação do teatro for atingida.

Os espetáculos também serão transmitidos ao vivo pelo YouTube, no canal @festivaldancaraxa. A programação ocorre durante as tardes e noites. A ordem das apresentações, os horários e a programação completa podem ser consultados no site oficial do festival.

Realização

O Dançaraxá é realizado por meio da Lei Rouanet, com patrocínio master da Bem Brasil e patrocínio da CBMM. O evento conta com apoio da Prefeitura Municipal de Araxá e da Vidança.

A promoção é da Dançaraxá Eventos & Produções, com realização da Secretaria de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais e do Ministério da Cultura.

Serviço – 25º Dançaraxá

Data: 3 a 7 de setembro

Local: Teatro CBMM, Centro Cultural do Uniaraxá

Entrada: gratuita, sujeita à capacidade do teatro

Transmissão: canal @festivaldancaraxa no YouTube

Programação completa: dancaraxa.art.br