Prefeitura é parceira do Dia D da Inclusão da Pessoa com Deficiência no mercado de trabalho

A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas, consolidou parceria com o Ministério da Economia, representado pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, para realizar o Dia D – Dia da Inclusão da Pessoa com Deficiência no mercado de trabalho. O objetivo é realizar uma união de empresas da cidade para ofertar vagas ao público alvo atingido pelo evento desta segunda-feira (30), no Teatro Municipal. “O Dia D significa a letra D da dignidade. Esperamos colher frutos com essa grande iniciativa. A nossa administração municipal tem feito muito por Araxá para oferecer a cidade um cenário onde possa haver desenvolvimento, inclusão social e cidadania”, comentou o secretário Geraldo Lima Júnior.

Participaram do Dia D, cerca de 20 empresas inscritas na Lei de Cotas, representantes da Agência Regional do Trabalho de Araxá, da Gerência Regional do Trabalho de Uberaba e o vereador Claudenir Dias, que representou a Câmara Municipal. O evento contou também com a apresentação artística do Movart.

Segundo o auditor fiscal do Trabalho, da Secretaria de Inspeção do Trabalho, do governo federal, Humberto Camasmie, 2% a 5% das vagas devem ser ocupadas por pessoas com deficiência em empresas que possuem mais de 100 empregados. “A gente precisa entender o sentido da lei como um mandamento institucional de todo o cidadão ao trabalho”.

Para o psicólogo da Associação dos Pais e Amigos Excepcionais de Araxá (Apae), Luiz Antônio Jordão, é importante que exista o Dia D na cidade. “Que possa ter esse encontro das empresas com as pessoas que tenham deficiência para refletirmos mais como um empreendimento pode oferecer acessibilidade e atender cada vez melhor”. O evento foi encerrado com atendimento das empresas para os interessados pelas vagas.