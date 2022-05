Prefeitura e Uniaraxá promovem Rua de Lazer neste sábado, na Praça da Juventude

Saúde, esporte e muita diversão. Uma parceria entre a Secretaria Municipal de Esportes e o Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá) promove a 1º edição do projeto “Uni Duni Tê: Rua de Lazer”. O evento acontece neste sábado (14), das 8h às 12h, no Centro Esportivo Urciano Lemos (Praça da Juventude). Oficinas, alimentos saudáveis, nutrição, dicas de saúde, brincadeiras, gincanas, aulas de crossfit e zumba estão entre as atividades.

O projeto “Uni Duni Tê: Rua de Lazer” é voltado para crianças, adolescentes, adultos e idosos e objetiva levar à população atividades gratuitas recreativas, esportivas e saudáveis, acompanhadas por profissionais de saúde, educadores físicos e monitores.

“Ficamos muito felizes com essa iniciativa. A Rua de Lazer oferece diversão e entretenimento à comunidade, fortalecendo a socialização e promovendo o bem-estar e a qualidade de vida”, destaca o secretário municipal de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé).