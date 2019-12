Prefeitura em parceria com a Fundação Acia promove o FestNatal 2019

O FestNatal está sendo promovido no Expominas, com diversas atrações. A Prefeitura de Araxá é parceira do evento promovido pela Fundação Cultural Acia, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, contando com o patrocínio máster da CBMM, dos governos Federal e Estadual. O evento que terá 23 dias de duração conta com uma programação variada sendo importante opção de lazer para as famílias araxenses e turistas.

A presidente da Fundação Acia, Régia Côrtes, informa que as atividades contam com o apoio efetivo da Administração Municipal. A decoração da Praça Governador Valadares é feita em parceria com a CDL; as Casinhas do Papai Noel são coordenadas pela Secretarias de Educação, Ação e Promoção Social. No Expominas a partir do dia 13, haverá a participação da Secretaria de Saúde com Ambulância; Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania com a Asttran e apoio no trânsito; Fundação Calmon Barreto através da Escola de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo e Secretaria de Educação, com o Coral infantil e apresentações musicais; Secretaria de Serviços Urbanos com apoio logístico na montagem e transporte das peças de decoração da praça. Além das atrações diariamente no Expominas, o FestNatal tem decoração a céu aberto que é o Caminhos de Luz e Exposição de Obras de Arte Natalinas começando pela escadaria do Parque do Cristo. Haverá projeção no teatro de arena e peça de teatro no largo da igreja na Matriz de São Domingos, de 10 a 25 de dezembro. A decoração conta ainda com os aros na avenida Imbiara e obras lumínicas nas rotatórias da praça Dom Bosco, Estádio Fausto Alvim e Escola Estadual Vasco Santos.

O secretário Moisés Pereira Cunha informa que a Secretaria de Ação e Promoção Social está realizando diversas atividades lúdicas nas três Casinhas do Papai Noel. Cada espaço tem uma atividade diferente com atrativos que estão encantando as crianças com diversão e cultura. Na Casa do Pequeno Jardineiro, junto ao presépio, são oferecidas doações de mudas para os visitantes. As Casinhas têm ainda música e atrações artísticas como “Pintando a Magia Natalina”, “Colorindo o Natal” e “Gostosuras do Papai Noel”. O horário de visitação até o dia 23 de dezembro, é de segunda a sexta-feira, das 17h às 20h. “Valorizamos as famílias utilizarem as praças no dia a dia e em momentos especiais como esse de confraternização numa época emblemática que é o Natal. Estar com as famílias e crianças, representa cumprir mais uma missão social da Secretaria dentro da cidade”, reforçou Moisés.