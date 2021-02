Prefeitura implanta Núcleo de Inovação em Araxá

A inovação tecnológica é uma das áreas responsáveis por fomentar o desenvolvimento sustentável e facilitar o dia a dia das pessoas. Com o objetivo de tornar a cidade referência em infraestrutura tecnológica, gestão e serviços, o prefeito Robson Magela designou a implantação efeti va do Núcleo de Inovação no município. O setor, que já existe na nomenclatura da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, ainda não havia sido instituído por falta de profissionais qualificados e especializados para a função.

A nova estrutura visa modernizar processos, por meio da criação de estratégias tecnológicas que facilitem a vida das pessoas na cidade. Também serão firmadas parcerias com empresas e instituições para viabilizar projetos inovadores.

“Convocamos representantes das universidades, empresários e empreendedores do Vale do Nióbio, a fim de que possamos de maneira colaborativa transformar a realidade social e econômica da região de Araxá”, enfatiza o secretário Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano Cesar da Silva.

O processo de inovação tecnológica consiste em uma série de fases para que melhorias sejam implementadas. “A secretaria não possuía uma base de dados das empresas de Araxá. Neste primeiro momento, utilizamos tecnologias baseadas em inteligência artificial para fazer o levantamento que facilitará muitas ações em prol do desenvolvimento econômico da cidade. A médio prazo, teremos a criação de um espaço dentro da Prefeitura de Araxá para pensar, criar, experimentar e impulsionar soluções inteligentes para os problemas do município. A longo prazo, faremos de Araxá, uma cidade inteligente (smart city)”, destaca o secretário.