Prefeitura inicia recapeamento asfáltico no bairro São Domingos

A Prefeitura de Araxá deu início ao recapeamento asfáltico do bairro São Domingos, que não recebia essa ação há mais 26 anos. A primeira via contemplada com a medida foi a Rua Pernambuco, recapeada até a altura da Rua João Rosa. O prefeito Aracely, a secretária de Governo, Lucimary Ávila, gestores, assessores e vereadores prestigiaram a primeira parte do recapeamento. Além do São Domingos, o recapeamento será estendido para os bairros Serra Morena e Boa Vista com investimento de recursos próprios de mais de R$ 6 milhões.

De acordo com prefeito, o recapeamento é de suma importância para atender um antigo anseio da comunidade. “Temos a oportunidade de voltar os olhos da Prefeitura para população que mora aqui. Esse é um momento histórico. Há 26 anos esse local está esquecido. O nosso trabalho não vai parar por aqui e estenderá para o Serra Morena, Boa Vista, enfim, em qualquer lugar que morar um habitante dessa região. Era um compromisso moral nosso”, enfatiza.

José de Assis, que mora no Boa Vista, também está feliz com o recapeamento programado para a região. “Era uma vontade de todos os moradores da região e o prefeito está atendendo um pedido de todos nós que moramos aqui”, afirma. Morador do bairro São Domingos, Márcio Lourenço da Silva agradece o prefeito pela sensibilidade de ter atendido essa reivindicação da população. “Estamos muito satisfeitos com a pavimentação asfáltica. Estou morando aqui há 13 anos e isso não tinha ainda acontecido”, conclui.