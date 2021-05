Prefeitura intensifica trabalho e reduz demanda reprimida de iluminação pública

A falta de manutenção do sistema de iluminação pública é um problema recorrente que é motivo de diversas reclamações há vários anos em Araxá. A atual Administração Municipal recebeu a cidade com uma grande demanda de lâmpadas queimadas e intensificou o trabalho, com o aumento do número de equipes contratadas para realizar o serviço de manutenção.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) transferiu a responsabilidade da iluminação pública para os municípios no início de 2015. Na época, cerca de 1 mil locais precisavam de reparos em Araxá. De acordo com levantamento realizado pela Secretaria de Serviços Urbanos, pasta responsável pela execução e acompanhamento do processo, no início do ano o número de pontos que necessitavam de manutenção já chegava a mais de 6 mil locais.

“A cidade tem hoje 18 mil pontos de iluminação. Deste total, já solucionamos 50% da demanda reprimida, ou seja, 3 mil lâmpadas foram trocadas. Além disso, temos atendido as novas solicitações que surgem da população. Com essa grande quantidade de serviços, às vezes, demoramos um pouco mais a realizar o trabalho de manutenção”, explica o secretário de Serviços Urbanos, Ricardo Alexandre da Silva (Kaká).

Segundo ele, a expectativa é zerar a demanda reprimida até o fim do ano. “Acreditamos que até o fim do próximo semestre vamos conseguir zerar essa demanda que assumimos do ano passado. Mas, o nosso projeto é realizar a substituição das lâmpadas convencionais por LED, que tem um tempo de vida útil maior e maior economia de energia”, enfatiza o secretário.

Para solicitar reparos de lâmpadas queimadas, informar sobre falta de iluminação e outras ocorrências, basta entrar em contato pelo número (34) 3661-2687.