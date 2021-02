Prefeitura interdita estabelecimentos por descumprir protocolos contra a Covid-19

Mais de 180 estabelecimentos comerciais fiscalizados e dois interditados por descumprimento de protocolos contra a Covid-19. A Prefeitura de Araxá intensificou nesta semana as ações para evitar aglomerações e assegurar o cumprimento das medidas de segurança para o combate à proliferação do coronavírus. Os proprietários estão sendo notificados e orientados pela Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde.



Em um dos estabelecimentos interditados funcionava um bar e no outro os proprietários trabalhavam sem máscara, sendo que um deles já havia testado positivo para Covid-19. A interdição tem o prazo de 15 dias.



Os agentes da Secretaria Municipal de Saúde contam com o apoio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e da Polícia Militar em algumas operações. Bares e restaurantes devem receber uma nova visita dos fiscais neste fim de semana.



A coordenadora da Vigilância Sanitária, Magaly Santos, explica que os comércios interditados já haviam sido notificados várias vezes e eram alvo de denúncias da população. “Neste primeiro momento, o trabalho é orientar e esclarecer antes de tomar medidas mais rígidas. Somente casos reincidentes, que já foram orientados em outras oportunidades, que são frequentemente denunciados pelos próprios clientes, é que estamos interditando”, esclarece.



Segundo Magaly, a Vigilância Sanitária vai realizar a interdição de estabelecimentos que não cumprirem o protocolo. “O prefeito Robson Magela orientou a intensificar essa fiscalização em todo o comércio. Estamos em fase final do processo seletivo para contratação de mais agentes e vamos realizar essas visitas periodicamente. Para conseguir reduzir a transmissão do vírus, uma das medidas adotadas é esse trabalho junto ao comércio.”