Prefeitura investe mais de R$ 600 mil em novas viaturas para Secretaria de Segurança

A Prefeitura de Araxá adquiriu mais novos veículos para a Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania. São oito carros, sendo cinco, para Fiscalização de Trânsito, três relacionados ao trabalho de Guarda Patrimonial e, mais uma caminhoneta para Engenharia de Tráfego. Foram investidos R$ 676 mil de recursos oriundos da Prefeitura com objetivo de intensificar os trabalhos desenvolvidos pela secretaria.

Os novos automóveis foram recebidos pelo secretário Élvio Bertoni e já estão na cidade. Na tarde da última sexta-feira, 6, as novas viaturas fizeram um passeio automobilístico pelas ruas e avenidas de Araxá, e participaram do desfile de 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil, na manhã de sábado passado. “É um salto considerável de qualidade de apoio logístico para melhorar sensivelmente os trabalhos afetos da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania”, avaliou o secretário.

De acordo com o prefeito Aracely de Paula, a atual administração demonstra que está sempre trabalhando para reforçar a segurança da comunidade, haja vista, Araxá ter sido considerada como a segunda cidade mais pacífica do estado de Minas Gerais, a 12ª, do país, conforme pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). “Foi uma grande aquisição para aumentar o espírito do município de ser uma cidade segura e que se pode confiar para viver, trabalhar e aproveitar tudo aquilo de bom de Araxá. Essas viaturas trarão mais tranquilidade e um sentimento de vitória para a população araxaense”, concluiu.