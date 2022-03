Prefeitura lança projeto “Quarta-feira do Povo”

Oportunidade de reivindicar e sugerir projetos para a gestão da cidade diretamente ao prefeito municipal. A Prefeitura de Araxá retoma nesta semana o programa “Quarta-feira do Povo”. A proposta, que foi iniciada em 2021 e suspensa por conta da pandemia da Covid-19, tem como objetivo aumentar a participação da população na construção de ações que vão contribuir com o desenvolvimento do município.

As audiências, em grupos ou individuais, são marcadas com antecedência na sede do Poder Executivo no Centro Administrativo. Os atendimentos são realizados no gabinete do prefeito e acontecem sempre às quartas-feiras. O agendamento pode ser feito por telefone ( 3691-7005 / 3691-7006 ). A expectativa é que cerca de 25 atendimentos sejam realizados em cada edição do projeto.

As reivindicações e sugestões apresentadas serão analisadas imediatamente pelo prefeito e assessoria. “O nosso objetivo é abrir as portas da Prefeitura de Araxá para que a comunidade apresente sua sugestão para a cidade e reivindique projetos e ações que possam melhorar a vida da nossa população. Queremos escutar atentamente cada pessoa e tentar apresentar uma solução com mais agilidade sempre que for possível”, destaca o prefeito Robson Magela.

Serviço – Projeto “Quarta-feira do Povo”

Para agendar um horário no atendimento, os interessados podem entrar em contato com a assessoria do Gabinete do Prefeito pelos telefones 3691-7005 e 3691-7006.

Prefeitura no Bairro

A Prefeitura de Araxá também inicia neste sábado (26), no Núcleo de Convivência do bairro Bom Jesus, no Setor Norte, das 8h às 12h, o programa “Prefeitura no Bairro”. O objetivo é levar ações e projetos da Administração Municipal mais próximo ao cidadão e tornar mais eficiente as estratégias para solução dos desafios da gestão pública.

Serão mais de 40 serviços gratuitos oferecidos à população em um mesmo espaço. O programa prevê um evento periódico, uma vez por mês, e contemplará todas as regiões do município.

Por meio de um canal de comunicação direto com a população, o Prefeitura no Bairro colocará à disposição da comunidade todo o suporte da Administração Municipal, reunindo ações gratuitas nas áreas de Ação Social, Saúde, Segurança, Cidadania, Infraestrutura, Direitos Humanos, Acolhimento à Mulher, Educação, Meio Ambiente, Trabalho e Emprego, Habitação, Cultura, Esporte, Lazer, Agricultura e. O Gabinete do Prefeito e a Secretaria Municipal de Governo também estarão à disposição para ouvir as demandas dos cidadãos.