Prefeitura no Bairro e Sest Senat promovem Circuito de Corrida e Caminhada no próximo sábado

A Prefeitura de Araxá e o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat) vão promover o Circuito de Rua, no sábado (25), durante a 18ª edição do projeto Prefeitura no Bairro, na Praça da Juventude.

O evento vai reunir corrida de rua e caminhada, com inscrição gratuita e aberta para o público infantojuvenil e adulto (a partir de 4 anos). Para se inscrever basta preencher as informações no link ( https://tinyurl.com/2bznsmks ).

A concentração começa a partir das 8h e a largada está marcada para às 9h, com percurso de 4 km. Cada participante ganhará um kit com camiseta, garrafinha e medalha. As inscrições são limitadas.

Serviço



18ª edição Prefeitura no Bairro e Circuito de Rua / Parceria Prefeitura de Araxá e Sest Senat

Local: Praça da Juventude

Dia e horário: 25 de novembro (sábado), concentração a partir das 8h.

Endereço: Av. Antônio Afonso Vale, s/n, bairro Urciano Lemos.