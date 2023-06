Prefeitura no Bairro terá ações de conscientização e recrutamento para doadores de sangue no próximo sábado, no antigo CSU

O projeto Prefeitura no Bairro chega à 13ª edição com mais de 40 serviços gratuitos. Desta vez, a grande novidade serão as ações de conscientização e recrutamento para doadores de sangue. A iniciativa tem como objetivo alertar e estimular a população sobre a importância da doação de sangue e, desse modo, angariar mais doadores voluntários.

No momento, as campanhas do “Junho Vermelho” – conscientização a doação de sangue – e “Junho Laranja” – Combate à Anemia e Leucemia – serão intensificadas.

O encontro com toda a estrutura administrativa da Prefeitura de Araxá acontece no próximo sábado (24), das 8h às 12h, no Centro Esportivo e Educacional Pedro Bispo (antigo CSU), no bairro São Domingos.