Prefeitura promove segundo dia do tour com profissionais da educação

Pelo projeto Rota do Desenvolvimento, mais 40 diretores e profissionais de escolas públicas e particulares conheceram de perto as obras executadas e planejadas para Araxá.

Pelo projeto Rota do Desenvolvimento, a Prefeitura de Araxá promoveu nesta quarta-feira, 28 de agosto, o segundo dia do tour que levou diretores e profissionais da área de educação para conhecerem as obras. Quarenta representantes de escolas municipais, estaduais, particulares e federal, acompanhados pelos secretários municipais percorreram diversas regiões da cidade numa visita a 22 unidades construídas, reformadas ou revitalizadas nos últimos cinco anos pela atual Administração Municipal.

O projeto Rota do Desenvolvimento é coordenado pela secretária de Governo, Lucimary Ávila, com o objetivo de apresentar para a população os investimentos feitos em Araxá. “Já fizemos tour de visita às obras com representantes da área de segurança, hoje estamos com profissionais do setor de educação registrando a importância dessas obras com todas as melhorias nas áreas da saúde, da educação, dos esportes. Queremos mostrar o quanto a cidade está sendo abençoada com todas essas obras realizadas pela administração do prefeito Aracely de Paula”, ressaltou Lucimary.

O professor Venâncio Ferreira, Relações Institucionais do Uniaraxá, contou que trabalhou com o prefeito Aracely na década de 80 quando foram construídos o Terminal Rodoviário, o Sesi, o Parque do Cristo, as escolas Dona Gabriela e Dom José Gaspar e houve ainda a retirada dos trilhos do centro da cidade. “Estou deslumbrado com o ensino infantil, conheci novas escolas, é espantoso e deslumbrante a quantidade e a qualidade das obras”.

O assistente de pastoral e professor do Colégio Dom Bosco, Paulo Henrique Martins, disse que percebeu o alto investimento do governo municipal na cidade. “Destaco sobretudo as obras realizadas na área de educação, nas escolas que atendem crianças e adolescentes. Isso mostra que não são promessas para o futuro e sim já promessas no presente”.

A diretora do Cefet- Campus Araxá, Birgit Riffel, ficou impressionada. “O município valoriza a educação, a cultura, tem cuidado das nossas crianças e isso é muito importante. A Prefeitura tem investido na segurança com o vídeomonitoramento, na saúde com a UPA e nós temos o privilégio de estar em uma condição melhor do que a maioria das cidades brasileiras”.

O gerente do Sesi Senai, Jefferson de Campos Cordeiro, parabenizou a Prefeitura pelas excelentes obras. “Eu já tinha ouvido falar, mas a magnitude é muito maior quando você tem a oportunidade de conhecer pessoalmente. É maravilhoso, a gente vê o quanto a comunidade e a sociedade de Araxá estão ganhando com isso”, finalizou.