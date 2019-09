Prefeitura promove Semana Nacional de Trânsito

Dê sentido a vida. Esse é o tema da Semana Nacional de Trânsito promovida pela Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania, entre os dias 23 e 27 de setembro. Blitzes educativas, peça teatral e carreata com parceiros são as atividades previstas para esta semana. De acordo com secretário Élvio Bertoni, a semana é um período de reflexão sobre o comportamento de cada um no trânsito, seja condutor de veículo ou pedestre. “Estamos aqui para mexer com a sensibilidade do usuário da via para que tenhamos responsabilidade do nosso papel. Precisamos baixar o número de acidentes. Não podemos mais perder vidas”, destaca.

Na abertura da semana, houve uma peça teatral “A Turma do Chaves no Trânsito” desenvolvida pelas professoras do Núcleo de Incentivo à Leitura da Secretaria de Educação para mais de 200 crianças presentes no Teatro Municipal nesta segunda-feira, 23 de setembro. Além dos estudantes, prestigiaram a atração, a vice-prefeita Lídia Jordão, o secretário Élvio Bertoni, o presidente da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá (FCAA), Édson Justino Barbosa, a secretária de Educação, Edna de Fátima Resende Campos, o vereador Hudson Fiuza, representando a Câmara Municipal, assessor Edsoney Marques, representando o deputado estadual Bosco, o Major Ademir Fagundes do 37° Batalhão da Polícia Militar (37° BPM) e demais autoridades que atuam no setor de segurança da cidade.

Para o Major Fagundes, trabalhar a educação no trânsito com as crianças é essencial. “É muito mais fácil a criança aprender e assimilar as normas de circulação no trânsito do que, às vezes, o adulto. Por isso, essa relevância da Semana Nacional de Trânsito”. Após o teatro, a criançada aprendeu bem o que precisa fazer para alcançar um trânsito mais harmonioso. Maria Eduarda Cardoso Guimarães reforça a importância da mensagem transmitida pela semana. “Temos que tomar cuidado no sinal, não passar no sinal vermelho, não pode dirigir bêbado e mexer no celular quando estiver no volante”. Lyoto Cândido Bolfleuer acrescenta que a semana transmite um recado importante em prol da valorização da vida. “É muito importante um trânsito melhor porque ele faz sentido a vida. Aprendi aqui, por exemplo, que temos que respeitar as leis para ser um cidadão de bem no futuro”.

Ao final da cerimônia, houve uma homenagem ao dia do agente de trânsito lembrado em 23 de setembro, justamente na data em que abriu as atividades da Semana Nacional de Trânsito. Nesta terça, teve blitz educativa na Avenida Imbiara, em frente ao Colégio Dom Bosco, e no Posto da Polícia Rodoviária Federal. Hoje, a atividade foi desenvolvida na Avenida Dâmaso Drummond (em frente ao Corpo de Bombeiros) e no Posto da Polícia Rodoviária Estadual. Segue a programação para o restante da semana:

26/09/2019 (quinta-feira) – 9h: Blitz Educativa na Avenida Antônio Carlos (em frente ao Banco do Brasil) e na Avenida Washington Barcelos (em frente ao Parque do Cristo)

27/09/2019 (sexta-feira) – 8h30: Carreata com início na Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania e término previsto nas dependências do Sest Senat.