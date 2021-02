Prefeitura recebe demandas da população e servidores durante visita à Unisul

O prefeito Robson Magela e o vice-prefeito Mauro Chaves visitaram a Unisul nesta terça-feira (9). O objetivo foi conferir o atendimento e ouvir demandas da população e dos profissionais que atuam no local. A Unisul é a referência para a realização de exames de pacientes que estejam com sintomas da Covid-19.



“É muito bom ter esse contato com a comunidade e com a equipe da Unisul para que possamos acompanhar o serviço prestado e, principalmente, ouví-los. Os profissionais da saúde têm se desdobrado noite e dia para atender a comunidade, principalmente neste tempo de pandemia”, destaca Robson.

“Já estivemos na Unidade de Pronto Atendimento, visitamos as secretarias, hoje estivemos na Unisul, enfim, estamos percorrendo todos os setores da prefeitura para que a nossa administração faça esse contato direto com os servidores e a população”, reitera o prefeito.