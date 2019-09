Prefeitura revitaliza a sinalização horizontal de Araxá

A sinalização horizontal das ruas de Araxá está sendo revitalizada, os trabalhos são feitos em locais que foram recapeados e onde a pintura já está gasta. A Prefeitura, através da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania está investindo no serviço que é realizado em vias com grande fluxo de veículos. A revitalização começou pela região norte e há um planejamento para que as principais vias de todas as regiões sejam contempladas. Os trabalhos já foram executados nos bairros Urciano Lemos, Santo Antônio, Vila Silvéria e no Centro.

O secretário Élvio Bertoni explicou que o contrato é de R$ 399.000,00 valor que é investido em 20 mil metros quadrados de pintura mecânica e manual a base de resina acrílica e mais mil metros quadrados de pintura com material termoplástico. A equipe de pintura da empresa contratada para executar o serviço é formada de 5 funcionários e a previsão para o término deste serviço é novembro. Grande parte do trabalho é executada no período noturno quando a movimentação de veículos é menor e não prejudica a população. A cidade também conta com a equipe de pintura da Assessoria de Trânsito e Transportes (Asttran), onde 5 funcionários ficam responsáveis por revitalizar os serviços manuais como PARE, lombadas e zebrados.

Bertoni destaca ainda que esse melhoramento vem somar àquilo que já vem sendo feito pela Administração Municipal para termos mais segurança no trânsito e isso é muito importante. “São ações relevantes para a fluidez do trânsito, pois facilita ao motorista a interpretação legal dos seus movimentos na via, para assegurar adequadamente, a circulação, parada e estacionamento de veículos com segurança e agilidade. Contribuem com a prevenção de acidentes, evitando morte e lesões no trânsito”.