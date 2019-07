Prefeitura vence mais uma etapa para a implantação da McCain em Araxá

A Administração Municipal segue as ações para instalar na cidade a fábrica de batatas canadense McCain. Após receber a carta da intenção da empresa, o prefeito Aracely de Paula busca parcerias para a implantação do investimento na cidade. Nesta segunda-feira (15), o prefeito, a secretária de Governo Lucimary Ávila, o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas, Geraldo Lima Júnior e o Deputado Bosco se reuniram em Belo Horizonte com o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Manoel Vitor de Mendonça e com o assessor, Adriano Magalhães Chaves.

O prefeito Aracely destacou que devido à importância e ao alto custo do investimento o município irá buscar novos parceiros viabilizando assim a implantação da indústria em Araxá. “No momento próprio, a prefeitura pretende levar ao conhecimento da Câmara de Vereadores e à avaliação do Ministério Público, a aprovação dos investimentos do município para a execução do projeto”, reforçou.

Representando o governador Romeu Zema, Manoel Vitor, recebeu do prefeito a carta de instalação da empresa, com as contrapartidas solicitadas pela multinacional para se implantar na cidade. O secretário de Estado informou que o Governo de Minas tem interesse em participar do projeto.

O secretário Geraldo Lima ressaltou que o estado será parceiro da prefeitura para viabilizar a implantação da unidade industrial em Araxá. Informou que o município tem interesse em atender os pleitos da empresa que fará um investimento 85 milhões de dólares na instalação da fábrica, prevendo a ampliação da indústria, gerando 1500 vagas de emprego.

“O projeto da McCain prevê expansões brevemente na fábrica que já é a primeira do mundo. A direção da McCain no Brasil foi comunicada da reunião”, finalizou o secretário.