Copasa alerta para intermitência no abastecimento de água em mais de 60 bairros de Araxá

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) informou que o abastecimento de água poderá apresentar intermitências em diversos bairros de Araxá nesta segunda-feira (31). Segundo a empresa, a ocorrência é provocada por uma manutenção operacional emergencial. A previsão da Copasa é que o abastecimento seja normalizado gradativamente ao longo da manhã de hoje.

Entre os locais que podem ser afetados estão bairros das regiões central, norte, sul e oeste da cidade. A lista inclui Centro, Bom Jesus, São Geraldo, Santo Antônio, Urciano Lemos, Aeroporto II, Jardim Europa, Jardim Esplêndido, Novo Pão de Açúcar, Residencial Pão de Açúcar, Vila Verde, Vila Rica, Veredas da Cidade, entre outros.

Confira a lista completa dos bairros

Aeroporto II, Ana Antônia, Ana Antônia II, Ana Pinto de Almeida, Armando Santos, Associação Habitacional Araxá, Bom Jesus, Centro, Cincinato de Ávila, Domingos Zema, Francisco Duarte, Jardim Bela Vista, Jardim Canto dos Pássaros, Jardim das Oliveiras, Jardim Esplêndido, Jardim Europa, Jardim Europa II, Jardim Europa III, Jardim Europa IV, Jardim Europa V, Jardim Morada do Sol, Jardim Residencial Bela Vista, João Bosco Teixeira, José Ferreira Guimarães, Leblon, Loteamento Roberto Pedrina, Monte Verde, Nascente do Sol, Novo Horizonte, Novo Orozino Teixeira, Novo Pão de Açúcar, Novo Pão de Açúcar IV, Novo São Geraldo, Odilon José Carneiro, Orozino Teixeira, Pedra Azul, PEP 12, Recanto do Bosque, Residencial Bela Vista, Residencial Bocaina, Residencial das Acácias, Residencial Jardim Natália, Residencial Monte Carlo I, Residencial Monte Carlo II, Residencial Pão de Açúcar, Residencial Solares, Residencial Vitória, Salomão Drumond, Santa Rita, Santo Antônio, São Francisco, São Geraldo, Tiradentes, Urciano Lemos, Vale dos Araxás, Veredas da Cidade, Veredas do Belvedere, Vila Guimarães, Vila Rica, Vila Santa Rita, Vila São Pedro, Vila Verde I, Vila Verde II e Villa Mayor.

A Copasa orienta que imóveis que possuem caixa-d’água podem não sofrer impactos durante o período de intermitência.

A companhia recomenda que os moradores façam uso consciente da água até a completa normalização do sistema.