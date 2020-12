Prestações de contas da Prefeitura de Araxá são aprovadas sem restrições

Os gastos e investimentos feitos pela Prefeitura Municipal de Araxá nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 foram aprovados sem ressalvas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e pela Câmara de Vereadores. A votação no Legislativo ocorreu na reunião ordinária desta terça (15).

A aprovação é resultado de um trabalho diário de controle de gastos com folha de pagamento, manutenção dos bens públicos e investimentos. A administração Aracely de Paula se pautou na garantia dos pagamentos feitos em dia e na transformação da cidade com obras e investimentos em saúde, educação, lazer, esportes, segurança pública e mobilidade urbana.

O secretário de Fazenda, Planejamento e Gestão, Fernandes Cândido de Barros explicou que o município cumpriu todas as exigências legais na apresentação da prestação de suas contas. Reforçou que o resultado é importante, significa que os órgãos de fiscalização deram um aval de que a administração foi correta durante esses quase 6 anos. Demonstra que o prefeito Aracely obedeceu a Constituição da República, a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de Licitações e Lei de Pregão, além das normas emanadas do Tribunal de Contas em relação a como devem ser realizadas e apuradas as contas para ser julgadas pelo Tribunal. “É um mérito do prefeito, juntamente com os secretários, assessores e todos os funcionários que trabalharam em prol da Administração Municipal para obter êxito nas prestações de contas”, reforçou Fernandes.