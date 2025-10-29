Prisão por porte ilegal de arma de fogo é registrada em Araxá após confusão em festa de aniversário

Na noite de terça-feira (28), por volta das 23h, uma ocorrência de briga generalizada com disparos de arma de fogo mobilizou equipes da Polícia Militar na rua Edmo Mesquita, no bairro Novo São Geraldo, em Araxá.

Segundo informações da PM, o tumulto teve início durante uma confraternização de aniversário em uma residência, quando uma discussão entre três mulheres, de 35, 33 e 21 anos, acabou evoluindo para agressões físicas.

De acordo com o relato da vítima, de 33 anos, a confusão começou depois que a mulher de 21 anos teve uma crise de ciúmes ao vê-la conversando com um rapaz. Ao tentar esclarecer a situação, a vítima acabou sendo agredida com um soco. Em seguida, outra mulher, de 35 anos, também tentou agredi-la, momento em que a vítima se apossou de uma faca para se defender.

Imagens das câmeras de segurança do local mostraram que, durante a briga, um homem entrou no imóvel armado e efetuou disparos, primeiro para o alto e depois na direção da vítima, fugindo logo em seguida.

As equipes policiais iniciaram rastreamentos e localizaram o suspeito na rua José Veríssimo Camelo, na companhia de outro homem. Durante a abordagem, o indivíduo que estava com o autor reagiu fisicamente contra os militares, sendo contido e preso.

Durante as buscas, a mulher de 35 anos afirmou ser namorada do autor e disse que a arma estava em sua posse. Os policiais localizaram um revólver calibre .32, dois cartuchos deflagrados e um papelote de cocaína.

Diante dos fatos, foram presos o autor de 27 anos, que usa tornozeleira eletrônica, o suspeito de 19 anos que reagiu à abordagem e as duas mulheres envolvidas nas agressões, de 21 e 35 anos. Todos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, junto ao material apreendido.