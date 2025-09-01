Prisões por roubo em supermercado no bairro Cincinato de Ávila

Na noite de sexta-feira (29), por volta das 21h, um roubo a mão armada foi registrado em um supermercado na avenida Pedro de Paula Lemos, bairro Cincinato de Ávila, em Araxá.

Segundo relato de uma funcionária de 19 anos, enquanto realizava o fechamento do estabelecimento, um homem vestindo blusa de frio, boné e capuz entrou no local, anunciou o assalto com uma arma de fogo e ameaçou os trabalhadores. A jovem ainda foi agredida com uma coronhada na nuca. O criminoso levou uma quantia em dinheiro e fugiu em um Fiat Uno Way.

As equipes policiais iniciaram rastreamentos e, já no dia seguinte (30), localizaram e abordaram o veículo, ocupado por dois homens, ambos de 24 anos. Durante buscas, foi encontrada parte do dinheiro levado do supermercado.

Em depoimento, o condutor admitiu ter circulado com o autor do crime, mas alegou não saber do assalto. O passageiro negou envolvimento. No entanto, imagens de câmeras de monitoramento mostraram os dois ao lado do assaltante logo após o crime.

Diante das provas, os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados ao delegado de plantão. O veículo foi apreendido e removido para o pátio credenciado. O autor do roubo, de 31 anos, segue foragido, e a Polícia Militar continua os rastreamentos para localizá-lo.