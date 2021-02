Processo seletivo vai ampliar profissionais no Centro de Atendimento à Educação Inclusiva

O Centro de Atendimento à Educação Inclusiva vai ampliar o número de profissionais para suprir a demanda de alunos com necessidades especiais por meio da inclusão escolar. A contratação vai ser via Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA), através do Projeto Ame, com recursos aprovados da ordem de R$ 647.839,00.



O processo seletivo simplificado é para contratação no período de 12 meses, abrangendo psicólogos (5 vagas), fonoaudiólogos (3), terapeutas ocupacionais (2), fisioterapeutas (2), assistente social (1), psicopedagogos (2), professor de leitura (1) e médico psiquiatra (1).



Os salários variam de R$ 1.800,00 a R$ 5.400,00. As inscrições estão abertas entre os dias 24 e 25 de fevereiro, na sede do Caei – rua Thieres Botelho, 110, Centro, das 7h às 17h.



A coordenadora do Caei, Ana Rita Flores, informa que em Araxá os alunos com necessidades especiais recebem atendimento pedagógico nas salas de recursos multifuncionais, nas escolas onde estão matriculados e ainda contam com o Caei que oferece atendimentos de ordem clínica e pedagógica.



Ela ressalta que os atendimentos são essenciais, tanto para a o processo cognitivo, quanto para a assistência da saúde mental dos alunos.



O processo seletivo simplificado, visando a contratação temporária e formação de cadastro reserva, será feito através de inscrição presencial com entrega de documentos, análise curricular e avaliação de competências/entrevista. Cada candidato poderá inscrever-se apenas para concorrer um cargo.



Os classificados para a segunda etapa serão submetidos a uma avaliação de competências/entrevista, cujo cronograma será divulgado entre os dias 3 e 4 de março, no quadro de avisos da Secretaria Municipal de Educação e do Caei, assim como no site oficial da Prefeitura de Araxá (https://araxa.mg.gov.br/). O resultado da classificação final será divulgado no dia 15 de março.



O edital do processo seletivo simplificado está disponível pelo link:

https://www.araxa.mg.gov.br/temp/2202202108102622022021081018documentos.pdf