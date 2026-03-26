Procon Araxá intensifica fiscalizações e divulga tabela de preços dos combustíveis no município





O Procon Araxá está intensificando as ações de fiscalização sobre os preços dos combustíveis na cidade e notificou os postos para apresentarem documentos que comprovem e justifiquem os valores praticados. A medida inclui o envio, no prazo de 10 dias, das notas fiscais de aquisição dos últimos 90 dias de gasolina, etanol e diesel. Paralelamente às fiscalizações, o órgão divulgou, nesta quarta-feira (25), a mais recente pesquisa de preços dos combustíveis no município.

A intensificação das ações ocorre em meio a relatos de aumento nos preços dos combustíveis em diversas regiões do país, o que tem gerado preocupação entre consumidores. As informações apontam que distribuidoras teriam elevado os preços com base na alta do petróleo no mercado internacional, embora, até o momento, a Petrobras não tenha anunciado reajuste nas refinarias.

De acordo com o secretário executivo do Procon Araxá, Ezequiel Borges, o monitoramento na cidade tem o objetivo de garantir transparência e coibir possíveis irregularidades.

“Com a análise das notas fiscais de compra, conseguimos verificar se há coerência entre os valores adquiridos pelos postos e os preços repassados ao consumidor. Caso sejam identificadas inconsistências ou aumentos sem justificativa, o Procon pode adotar as medidas administrativas cabíveis”, destaca.

A pesquisa de preços está sendo realizada de forma contínua, semanalmente, com o objetivo de acompanhar possíveis variações, garantir maior transparência e permitir a identificação de eventuais valores abusivos no mercado local.

Pesquisa de preços



A pesquisa de preços de combustíveis divulgada pelo Procon, nesta quarta, aponta que a gasolina está sendo comercializada, em média, a R$ 6,42, enquanto o etanol tem preço médio de R$ 4,92. Já o diesel S10 aparece com média de R$ 7,45 e o diesel comum (S500) a R$ 7,41. Confira a tabela completa: tinyurl.com/3996uuhk .

O órgão orienta os consumidores a pesquisarem preços antes de abastecer, exigirem a nota fiscal e comunicarem qualquer indício de irregularidade.