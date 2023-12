Procon Araxá orienta consumidor sobre as compras de Natal

O Natal está se aproximando e muitas lojas estão com as vitrines repletas de sugestões e promoções, além de sites de compras. Com as diversas possibilidades de compra, o Programa Municipal de Proteção e Defesa ao Consumidor (Procon Araxá) elaborou algumas dicas para orientar a população e evitar que os consumidores tenham dor de cabeça durante as festividades de Natal.

Para garantir um presente de qualidade e uma compra segura, o cliente deve-se atentar para as seguintes orientações:

– Escolhido o presente, é hora de pesquisar preços, pois estes variam entre os estabelecimentos. A pesquisa também deve ser feita se a opção do consumidor for comprar pela Internet. Nessas situações, o consumidor deve ficar atento ao endereço eletrônico, que deve começar com https:// e ao cadeado de segurança que deve aparecer na tela.

– É importante ainda imprimir o comprovante da compra, com a descrição do pedido, e pedir um e-mail de confirmação, que deve conter a data de entrega do produto. Sites que não disponibilizam telefone, endereço e CNPJ devem ser evitados. Deve-se também evitar efetuar compras em sites que tenham domínio fora do país (sem o “.com.br”).

– Como acontece com as demais compras efetuadas fora de estabelecimento comercial (catálogo, telefone, porta a porta, etc), nas compras pela Internet, o consumidor tem um prazo de sete dias após o recebimento da mercadoria ou da assinatura do contrato de serviço para desistir da contratação. Além disso, todos os valores pagos devem ser restituídos, inclusive o frete.

– O apelo é grande, e o Procon Araxá alerta que as informações sobre o preço à vista e a prazo, o número de parcelas, e ainda as taxas de juros mensal e anual, devem estar afixadas em local de fácil acesso de forma legível e clara.

– Sempre que possível é preferível comprar à vista e pechinchar descontos. Se a compra for a prazo, o consumidor deve ficar atento às taxas de juros e número de parcelas para evitar gastos desnecessários.

De acordo com a secretária executiva do Procon Araxá, Belma Nolli, outras dúvidas ou reclamações referentes às compras de Natal podem ser sanadas na sede do Procon, localizada em novo endereço, na Praça Coronel Adolfo, 28, no Centro de Araxá ou pelo Telefone: (34) 3662.2444.

“É importante ainda conhecer o produto que se pretende comprar. Assim, ao adquirir um eletroeletrônico, por exemplo, a recomendação é pedir uma demonstração do produto para conferir se ele está funcionando corretamente. Verificar se o manual de instruções está em português e se o certificado de garantia e a nota fiscal acompanham a mercadoria, também é fundamental”, explica.

Belma acrescenta que é preciso observar as embalagens dos produtos, que devem ter todas as informações em português. Alimentos e cosméticos devem apresentar, entre outros, dados de: registro no órgão competente, prazo de validade, composição, volume ou quantidade, o fabricante ou importador.

“No caso de roupas e calçados, é importante verificar a possibilidade de troca se o presente não agradar, pois a troca é garantida pelo Código de Defesa do Consumidor somente se o produto apresentar defeito e após ser levado para a assistência técnica”, diz.