Procon Araxá orienta consumidor sobre as compras na Black Friday

Ofertas chamativas em diversos setores do varejo. Assim é a conhecida Black Friday. Uma data voltada para promoções especiais, momento em que lojas de todo o mundo concedem descontos em diferentes produtos, na última sexta-feira do mês de novembro. Em 2023, o evento acontece no dia 24 e traz expectativa positiva para o comércio local.

A Black Friday originalmente tem duração de 24 horas, podendo se estender por mais alguns dias e tem a finalidade de renovar os estoques para as vendas de final de ano, sendo para o consumidor uma boa chance de adiantar as compras de Natal.

Os descontos podem chegar a até 80% do valor original, no entanto, o Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Araxá) alerta os consumidores pois, infelizmente, muitas empresas se aproveitam do evento para enganar o interessado pelo produto.

Além dessa “maquiagem” dos preços, as maiores queixas após as compras da Black Friday são produtos com enorme atraso na entrega ou não entregues; produtos trocados; danificados ou com vícios de qualidade. Dessa forma, o Procon Araxá dá algumas dicas para garantir ao consumidor compras mais seguras. Confira:

– Nos dias que antecedem a Black Friday, pesquise a variação de preço do produto que pretende adquirir e as condições de pagamento em todos os fornecedores. No dia da promoção, confirme se realmente o produto faz parte da Black Friday e compare o preço com aqueles que você pesquisou anteriormente;

– Confira se o produto que você deseja adquirir, existe de fato no estoque da loja;

– Cuidados com sites falsos pois são muito parecidos com os originais. Suspeite de ofertas muito tentadoras. Em caso de dúvida, ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa e confira se o preço praticado é aquele mesmo;

– Suspeite dos anúncios recebidos por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens. Fraudadores utilizam esses aplicativos para promover seus golpes, oferecendo produtos com grandes descontos, mas que, na verdade, jamais serão entregues depois de efetuado o pagamento;

– Evite acessar sites que são enviados por e-mail ou SMS. Não entre pelo link fornecido. Se o site oferece apenas pix, boleto bancário ou transferência, desconfie, opte por lojas que te deem opções como cartão de crédito e/ou débito. Grave todas as telas e comunicações eventualmente realizadas com o fornecedor;

– Guarde todos os dados da compra, como o nome do site, produtos pedidos, valor pago, forma de pagamento, data de entrega do produto e número de protocolo da compra ou do pedido, se houver. Se o produto não for entregue até a data combinada, o consumidor poderá exigir a entrega imediata do produto ou cancelamento da compra com a devolução do valor eventualmente pago de forma antecipada;

– O consumidor possui o direito de arrependimento nos casos de compra on-line quando a compra tiver menos de sete dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço;

– Exija sempre a nota fiscal.

De acordo com a secretária executiva do Procon Araxá, Belma Nolli, para evitar que a chance de economizar durante a Black Friday se torne uma dor de cabeça, é extremamente importante que os consumidores tenham cautela e muita atenção na hora das compras.

“Outras dúvidas ou reclamações referentes às compras desta data, podem ser sanadas também na sede do Procon Araxá, localizada na Praça Coronel Adolfo, 28, no Centro de Araxá, ou pelo Telefone: (34) 3662-2444”, acrescenta.