Profissionais do Tempo Integral participam de capacitação do Projeto Escola Mágica em Araxá

Professores, gestores, coordenadores e especialistas da rede municipal de ensino em Tempo Integral participaram de uma formação pedagógica do Projeto Escola Mágica, iniciativa desenvolvida pela Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a CBMM. A capacitação foi realizada com o objetivo de apresentar metodologias criativas que promovam um aprendizado mais lúdico, interdisciplinar e centrado nas múltiplas inteligências dos alunos.

A capacitação foi ministrada por uma das profissionais da equipe da Escola Mágica, a pedagoga e ilusionista Lúcia Argôllo Gomes. O conteúdo da formação apresentou aos educadores recursos acessíveis e metodologias diferenciadas, com o objetivo de transformar a sala de aula em um ambiente mais envolvente, capaz de despertar o interesse e a curiosidade dos alunos, promovendo uma aprendizagem mais ativa e significativa.

Durante o encontro, foram exploradas práticas pedagógicas baseadas nas inteligências múltiplas, teoria desenvolvida por Howard Gardner, com propostas que integram leitura, escrita, raciocínio lógico e habilidades socioemocionais. Os professores receberam instruções sobre como usar os kits do projeto, apresentar os livros de forma mais dinâmica e adaptar as atividades às realidades das turmas, incluindo os estudantes da educação inclusiva.

Além da formação voltada aos profissionais, o projeto também contempla os alunos que participam do Tempo Integral com oficinas lúdicas em algumas escolas. Nessas vivências, as crianças são envolvidas em dinâmicas que misturam ilusionismo, criatividade e aprendizagem, tornando-se protagonistas do próprio processo educativo.

Até o final do ano, estão previstos mais dois encontros de capacitação para os educadores e oficinas em mais duas unidades escolares, como parte da programação do projeto. No total, o Escola Mágica atende cerca de 1.700 estudantes de 14 escolas municipais, com a entrega de 1.308 livros e 38 kits de mágica pedagógica.

De acordo com a coordenadora pedagógica da Secretaria de Educação, Fabíola Melo, “os educadores recebem orientações práticas sobre como explorar os materiais do projeto de forma integrada às habilidades previstas na BNCC, tornando o aprendizado mais significativo para os estudantes. O projeto amplia as possibilidades de atuação dos professores em sala e torna o aprendizado mais leve e significativo para as crianças”, afirma